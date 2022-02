UEM divulga edital do 1° Vestibular para PcDs; são ofertadas 189 vagas

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) divulgou, nesta terça-feira (8), o edital do primeiro Vestibular para PcDs (Pessoas com Deficiência). Estão sendo ofertadas 189 vagas suplementares nos mais de 70 cursos de graduação da instituição, para ingresso no Ano Letivo de 2022.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As inscrições devem ser feitas entre os dias 16 e 23 de fevereiro, exclusivamente pela internet, no site www.vestibular.uem.br. O valor da inscrição é de R$ 167,00.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





No dia 3 de março será publicado o edital com as inscrições homologadas e não homologadas. Os locais de prova serão divulgados em 10 de março, no Menu do Candidato.





As provas serão aplicadas em 27 de março, mesma data do PAS (Processo de Avaliação Seriada), nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama. Por seguir os protocolos de biossegurança devido à pandemia da Covid-19, a CVU (Comissão do Vestibular Unificado) orienta que os candidatos cheguem com uma hora de antecedência ao local de prova. Os portões serão fechados às 13h50, horário de Brasília.





O gabarito provisório das questões objetivas será divulgado às 15h do dia 28 de março. O resultado do concurso sairá no dia 20 de abril, a partir das 10h, exclusivamente pela internet.

Continua depois da publicidade





O vestibular cumpre a Lei Estadual 20.443/2020 e resolução 041/2021 aprovados pelo CEP (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), que garante o ingresso de PcDs nas instituições estaduais de educação superior e de ensino técnico.





Apoio





Os estudantes da UEM que são PcDs e/ou que tenham alguma necessidade educacional podem solicitar apoio, no ato da matrícula ou no decorrer da graduação, junto do Propae (Programa Multidisciplinar de Pesquisa e Apoio à Pessoa com Deficiência e Necessidades Educativas Especiais), que atua em conjunto com as coordenações dos cursos de graduação. O programa está vinculado à PEN (Pró-Reitoria de Ensino).





Os principais serviços prestados pela equipe do Propae são: adaptação curricular e de recursos, como impressões em Braille ou em fonte ampliada; textos digitalizados em formato acessível a acadêmicos cegos ou em situação de deficiência visual; tempo estendido e espaço físico para realização de avaliações. Além de mediação pedagógica específica: tradutor/intérprete de Libras e monitoria especial.





Para mais informações, é disponibilizado o e-mail [email protected]





Outras informações sobre o Vestibular podem ser obtidas na CVU por meio do telefone/WhatsApp (44) 3011-4450, ou via e-mail [email protected] O atendimento é feito de segunda a sexta-feira das 7h40 às 11h40 e 13h30 às 17h30.