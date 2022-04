Inscrições para workshop gratuito sobre teatro e literatura estão abertas

Nos dias 12, 13 e 16 de abril, o ator e diretor Paulo Barcellos ministrará um workshop gratuito para interessados em literatura e na linguagem teatral na Vila Cultural Casa da Vila, em Londrina. As inscrições para a participação estão abertas até 11 de abril pelo e-mail [email protected] O workshop "A Transposição da Literatura para a Cena" faz parte do projeto patrocinado pelo PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura_ - 2021 “A Madrinha Morte”, adaptação para o teatro do conto homônimo dos Irmãos Grimm e que foi apresentada em novembro e dezembro de 2021. Para finalizar o projeto Barcellos irá conduzir o workshop que pretende instaurar com os aprendizes uma série de exercícios voltados para a sensibilidade, intuição e entendimento do processo de construção de uma obra teatral a partir de um conto da literatura brasileira.

O artista orientador pretende desenvolver, tendo como base um conto da literatura brasileira, uma série de exercícios coletivos de interpretação de texto, reconhecimento dos acontecimentos da narrativa e ações das personagens, aproximação intuitiva da obra (velocidades, cores, texturas, temperaturas etc.) e suas possibilidades formais de encenação (o narrador/personagem, o coro, a espacialidade) de forma prática e teórica, que visam a montagem de uma obra teatral e a clareza de seu discurso poético por todos os participantes.

Serão três dias de encontro na Vila Cultural Casa da Vila (Rua Uruguai, 1656, Vila Brasil, sendo dois dias (12 e 13) de experimentações e no dia 16 apresentaremos o resultado do processo num Sarau. “Os exercícios trabalhados tem sempre um enunciado capaz de focar cada passo nesse desenvolvimento e na apropriação gradativa e acumulativa dos elementos da cena pelos participantes, levando em consideração o enredo, argumento, acontecimentos, contextos, relações e personagens”, explica Barcellos.





O workshop foi elaborado por Paulo Barcellos a partir de sua experiência na formação do projeto Teatro Vocacional da Secretaria da Cultura de São Paulo em 2002 (formação e orientação para grupos de teatro não profissionais), como Coordenador artístico pedagógico no Projeto Ademar Guerra da Secretaria do Estado de São Paulo em 2009 (orientação para grupos de teatro no interior do Estado de SP) e no Projeto Letras de Luz da Fundação Victor Civita com intuito de orientar grupos não profissionais de 04 Estados brasileiros a transpor a literatura para a cena.





Para se inscrever, os interessados devem enviar um e-mail até o dia 11/04 para [email protected] com as seguintes informações: Nome completo, idade e uma breve descrição da experiência em linguagem artística. As vagas são limitadas.

Serviço





Local: Vila Cultural Casa da Vila (Rua Uruguai, 1656, Vila Brasil)





Dias: 12, 13 e 16 de abril





Inscrições pelo email [email protected]





Horários - 12 e 13, workshop das 19h às 22h e 17, apresentação do resultado das 18h em diante





Gratuito





Indicação etária: a partir de 16 anos





Público alvo: as todos os interessados pela linguagem teatral e literatura