Jogos escolares eletrônicos do Paraná terão final neste fim de semana com transmissão ao vivo

As finais dos Jeps Eletrônicos (Jogos Escolares do Paraná - Eletrônicos) serão disputadas neste fim de semana, dias 9 e 10, com transmissão ao vivo pelo Twitch. Os jogos são uma realização do Governo do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte.

O evento tem apoio da FDE-PR (Federação de Desporto Escolar do Paraná). Segundo a coordenadora do Jeps, Marcia Tomadon Moreira, a Paraná Esporte buscou acompanhar a inovação inserindo os jogos eletrônicos.

“O objetivo é proporcionar aos alunos atividades promovam interação entre escolas e estudantes, com momentos de descontração e entretenimento, aproximando as pessoas mesmo que de forma online”, explica Marcia.





Além disso, o Jeps Eletrônico gera uma interação nesse momento de isolamento social devido a pandemia do Covid-19.

Horários - No sábado, as disputas começam às10 horas com Brawl Stars. No período da tarde será a vez do videojogo de estratégia Clash Royale. Já no domingo, a primeira final será LOL Fechado, às 9horas, e depois LOL Aberto, às 12 horas.





No período da tarde, Fortnite inicia as disputas, às 14 horas. Em seguida, o PES, às 16 horas, finaliza o Jeps Eletrônicos.





Assista as finais dos JEPs clicando aqui





Confira o ranking com os três primeiros colocados de cada categoria