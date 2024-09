Londrina abre cadastro de alunos para turmas do P4 em 2025

Os pais ou responsáveis pelos novos alunos que irão cursar o P4 na rede municipal de ensino, no ano de 2025, já podem realizar o cadastro eletrônico para ingressarem no próximo ano letivo. Ele abrange somente as crianças nascidas de 01/04/2020 até 31/03/2021 que atualmente não estão matriculadas na rede.





O cadastro eletrônico deve ser realizado através do Portal da Prefeitura de Londrina, acessar o site de cadastro e preencher os dados exigidos. As unidades escolares vão entrar em contato para agendar a matrícula das crianças em novembro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O site vai ficar disponível até o dia 30 de setembro. Após esse prazo, as crianças dessa faixa etária que não forem cadastradas serão atendidas somente em 2025, por meio do sistema de vagas remanescentes.





Para sanar dúvidas ou outras informações, o SME (Setor de Matrícula e Documentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação) disponibiliza os telefones (43) 3375-3132 e (43) 3375-0237. O horário de atendimento é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Publicidade





Rematrícula





Alunos que já estão na rede municipal, nas turmas de P5 ao 5° ano, possuem vaga garantida para o próximo ano letivo. Dessa forma, quando a unidade escolar ofertar o ano escolar subsequente em 2025, as crianças seguirão automaticamente na mesma unidade.

Publicidade





Nos casos em que a unidade não ofertar a série subsequente para 2025, o aluno será encaminhado para outra escola de acordo com o georreferenciamento.





Educação Infantil

Publicidade





Crianças de zero a três anos que precisam ingressar nos Centros de Educação Infantil municipais ou conveniados são atendidas diretamente pela Central de Vagas. Os pais ou responsáveis devem entrar em contato por meio dos telefones (43) 3375-0220 ou (43) 3375-0282 e agendar o cadastro e entrevista.





Demais turmas

Publicidade





Alunos que irão cursar do P5 ao 5° ano em 2025 e que, atualmente, estão na rede privada ou matriculados em outro município, poderão solicitar nova vaga na rede municipal somente em 2025. A partir de janeiro, os pais ou responsáveis deverão acessar o SITE , e o encaminhamento do novo aluno será feito com base no georreferenciamento e disponibilidade da vaga.





Em caso de dúvidas ou dificuldades com o site, o responsável poderá procurar a escola ou CMEI mais próximo do seu endereço para obter mais informações.





LEIA TAMBÉM: