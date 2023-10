Londrina: Vila Triolé oferece cursos de palhaçaria para crianças

Começa na próxima terça-feira (17), o Curso de Palhaçaria para Crianças, na Vila Triolé em Londrina. O objetivo é contribuir para o despertar da criatividade e da imaginação das crianças de 6 a 8 anos. As aulas serão às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsAspp (43) 9 8808-8931.





A Vilá Triolé fica na rua Etienne Lenoir, 155, vila Industrial. O espaço conta com patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), da Prefeitura de Londrina.

Ao todo, a oficina terá 26 horas de duração, que resultará em uma apresentação que vai integrar as comemorações do aniversário de Londrina.





O curso será ministrado pela Grita Cia de Palhaças. E, conforme Juliana Galante, que integra a companhia e será uma das responsáveis pela oficina, brincar de palhaçaria nessa faixa etária contribui para o despertar da criatividade e imaginação da criança. Ainda ajuda a gerar confiança individual, no sentido de se conhecer melhor e dividir sua essência pessoal um com o outro. “Em um primeiro momento pode aparecer a timidez, a insegurança e até mesmo o estranhamento, mas aos poucos e com muito cuidado, vamos nos conhecendo melhor e nos abrindo para as novidades, cada um no seu tempo”, destaca.

Essa atividade faz parte do projeto Rolé, que promove intercâmbio entre grupos artísticos de Londrina que promovem pesquisas na área da palhaçaria. Pelo Rolé, serão ofertadas 15 apresentações artísticas, todas em espaços públicos e abertas ao público.





Na gíria popular, “rolé” significa um encontro para uma volta ou um passeio. E é esse o sentido do projeto, provocar o encontro entre artistas de Londrina e o público local, fortalecendo e criando novos circuitos culturais na cidade.





De acordo com o palhaço e produtor cultural Gerson Bernardes, essa é a segunda edição do curso de palhaçaria para crianças dentro do projeto Rolé. “Desta vez, teremos toda expertise e a técnica da Grita Cia de Palhaças, que vai trazer para os encontros momentos de diversão, ludicidade e autoconhecimento, tudo isso a partir de muita brincadeira”, aponta.