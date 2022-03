Mesa interativa usada para o ensino de anatomia é destaque na ExpoLondrina

Pesquisadores do câmpus Londrina da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) vão apresentar, durante a edição de 2022 da ExpoLondrina, uma tecnologia aplicada ao ensino de anatomia desenvolvida na própria instituição. Batizada de The Visible Human Table, a mesa interativa digital utiliza um banco de dados de alta definição para construir modelos digitais fiéis à realidade, inclusive em escala.

A ExpoLondrina, que movimenta uma Londrina, será realizada de 1° a 10 de abril, no Parque Governador Ney Braga.





A tecnologia foi desenvolvida por meio de uma parceria entre as escolas de Medicina e Politécnica da PUCPR, sob o comando do professor Edson Justino, do departamento de Engenharia Elétrica. A mesa interativa começou a ser utilizada em 2019 e, desde então, passa por atualizações periódicas.

Importante destacar que o equipamento não apenas contribui para o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes em regime presencial, mas democratiza o acesso da experiência para acadêmicos em atividades remotas. Isso porque a The Visible Human Table grava vídeos com diversos ângulos de imagens selecionadas. Desta forma, o professor e os estudantes exploram todo o sistema em sala de aula ou a distância.





Nas aulas de anatomia, o professor e cirurgião Geraldo Sebben é um entusiasta da tecnologia, principalmente pelas possibilidades que o equipamento oferece ao ensino e à pesquisa.“





Eu abro o vídeo gravado pela mesa, compartilho a minha tela com os estudantes e vou explicando o conteúdo sobre cada órgão com a ajuda das imagens ultrarrealistas. Assim, consigo mostrar diferentes perspectivas, pausar e sinalizar algum detalhe, voltar às imagens e explicar novamente se eles tiverem alguma dúvida”, conta o docente da PUCPR.





O equipamento The Visible Human Table é apenas um dos atrativos do estande do Grupo Marista na ExpoLondrina 2022. A universidade também vai levar aos visitantes informações sobre os cursos de graduação e pós-graduação, sobre a atuação dos campi junto à comunidade, com o atendimento das áreas médica, psicológica e jurídica, ações sociais e filantrópicas e iniciativas concretas de saúde preventiva, bem como sobre projetos de pesquisa e internacionalização da PUCPR.