MP pede que escolas de Londrina exijam carteira de vacinação com doses contra Covid-19

O MP-PR (Ministério Público do Paraná) expediu recomendações administrativas com orientações sobre a vacinação de crianças e adolescentes em Londrina e Tamarana (Norte do Paraná). De acordo com os documentos, as orientações pedem que as escolas, tanto públicas quanto privadas, exijam a carteira de vacinação completa dos estudantes, incluindo a imunização contra a Covid-19.



As recomendações são assinados por três Promotorias de Justiça de Londrina, sendo a 10ª e 22ª, ambas com atuação na área dos direitos da criança e do adolescente, e a 24ª, de proteção à saúde pública. As recomendações são dirigidas às secretarias municipais de educação das cidades, ao NRE (Núcleo Regional de Educação) e aos conselhos tutelares.



Se os pais ou responsáveis não comprovarem a vacinação, será dado um prazo de 30 dias para que tudo seja regularizado. Caso isso não aconteça, o fato deve ser comunicado ao Conselho Tutelar da cidade, que também tem a função de notificar os pais ou responsáveis que não apresentaram o comprovante de vacinação, a fim de orientá-los quanto à obrigatoriedade de fazê-lo. Caso não seja cumprido, a instituição deverá comunicar o fato ao Judiciário ou ao MP, onde serão tomadas medidas previstas no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).