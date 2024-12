Número de ingressantes na UEL aumentou em 2024

A Universidade Estadual de Londrina publicou o “UEL em Dados 2024”, que traz as informações mais atuais sobre a instituição, como número de servidores, unidades administrativas, vagas ofertadas e número de ingressantes. De acordo com a publicação, houve um aumento no número de vagas ofertadas (entre as modalidades Vestibular e Sisu - Sistema de Seleção Unificada). Em 2023, foram 3.130 e em 2024 registrou-se 3.180. Também foi verificado um acréscimo no número de ingressantes, atingindo um total de 3.202, o que fez superar a marca de 2023, quando foi registrado 3.134 ingressantes.





Esses números referem-se a todas as formas de ingresso na instituição: Vestibular; Sisu; Vagas Remanescentes; Transferência Externa; Portador de Diploma de Curso Superior; Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); Prova Paraná Mais; e Vestibular Indígena.

Dentre os ingressantes, registra-se um crescimento no número daqueles que possuíam renda familiar de até um salário mínimo. O montante de alunos ingressantes nessa faixa de renda cresceu de 192 em 2023 para 199 em 2024.