Oficina em Londrina de Trabalho e Empregabilidade LGBTQIA+ será nesta quarta e quinta

Londrina recebe nesta semana as atividades da oficina Trabalho e Empregabilidade LGBTI+, evento do Projeto Conexão Brasil e pela Aliança Nacional LGBTI+. A ação irá ocorrer em dois dias, na quarta (6) e quinta-feira (7), das 13h às 18h, no auditório da prefeitura de Londrina, localizado no segundo piso da sede administrativa (avenida Duque de Caxias, 635).

O curso é gratuito e aberto a toda população de Londrina e região. As inscrições podem ser feitas pelo formulário.

O Projeto Conexão Brasil l – Empregabilidade e Cidadania Plena para Pessoas LGBTI+ tem como objetivo contribuir para a promoção da cidadania plena e da inclusão social de pessoas LGBTI+ por meio de ações voltadas a geração de renda, empregabilidade, garantia de direitos e de combate ao preconceito, discriminação e violência LGBTfóbica.





Entre as temáticas abordadas pela oficina estão: Vantagens da Diversidade de uma Organização, Comitê da Diversidade, Dados de violência, Leis e Conquistas, RH e Diversidade e Advocacy e Controle Social. O curso prevê ainda uma dinâmica de interação com o público e certificado com carga horária de 20 horas para os participantes.





O curso será ministrado por dois palestrantes. Lucas Siqueira, diretor do Grupo Dignidade, coordenador de Juventude da Aliança Nacional LGBTI+, membro do Comitê LGBT da Secretaria de Justiça e Família do Estado do Paraná, secretário do Conselho do Fundeb Paraná, além de coordenador de Projetos de Impacto Social.







O outro palestrante será Diego Xavier, de Cambé, cidade vizinha a Londrina. Xavier é jornalista, trabalhou em diversas assessorias parlamentares na Câmara Municipal de Curitiba e na Assembleia Legislativa do Paraná. Atualmente, é coordenador da Aliança Nacional LGBTI+ PR e Coordenador de Advocacy do Grupo Dignidade, desde 2020.