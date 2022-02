Oito alunos da Universidade de Columbia se inscrevem para projeto em Londrina

Londrina recebeu as inscrições de oito alunos da Universidade de Columbia, em Nova York, interessados em participar do projeto de pesquisa viabilizado pelo Município em parceria com o pesquisador londrinense e Embaixador de Londrina, Pedro Arcain Riccetto.

Provenientes de diferentes cursos de bacharelado e mestrado – incluindo História, Economia, Serviço Social, Desenvolvimento Sustentável, Ciência Política e Engenharia Mecânica – os estudantes terão seus currículos analisados e serão convocados para entrevistas nos próximos dias. Dentre os inscritos, há três americanos, dois indianos, dois chineses e uma ucraniana. A previsão é que os resultados da seleção sejam divulgados no início de março.

Coordenada pela SMG (Secretaria Municipal de Governo), Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) e CTD (Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento), a iniciativa será realizada entre junho e julho, período de férias de verão no hemisfério norte, e deverá durar entre quatro e seis semanas. O objetivo é que, com base nas áreas prioritárias definidas no âmbito do Masterplan 2040, os pesquisadores desenvolvam propostas de soluções inovadoras para a administração municipal, com a colaboração de diferentes órgãos e secretarias. Os estudantes deverão apresentar os resultados de seus trabalhos em 1º de setembro.





Em 2021, a primeira edição do projeto foi realizada, com participação de dois estudantes do mestrado em Políticas Públicas da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Promovida entre julho e agosto, a iniciativa foi intermediada pelo pesquisador Pedro Arcain Riccetto, que leciona nas universidades de Oxford e Harvard.





O objetivo é que, em 2022, além da Universidade de Columbia, as atividades também envolvam Harvard e Oxford, cujos processos de inscrição de alunos ainda estão em andamento e serão finalizados nos próximos dias. Em conjunto com as instituições, a Prefeitura está definindo se a iniciativa será realizada presencialmente ou de forma remota.

O secretário municipal de Governo, Alex Canziani, afirmou que o projeto contribui para que Londrina se abra ao mundo, recebendo estudantes de universidades internacionalmente renomadas que vão colaborar para o desenvolvimento de políticas públicas na cidade. Canziani também ressaltou que Londrina é a única cidade do Brasil a desenvolver um projeto deste tipo, que envolve pesquisadores com experiência em organismos internacionais. “Estamos muito felizes por ver que, somente em Columbia, já tivemos oito inscritos que querem ajudar nossa cidade. Londrina está de parabéns, e agradeço ao nosso embaixador Pedro Riccetto por ter feito essas conexões. Com isso, o município ganha credibilidade e ainda mais relevância no cenário nacional e internacional”, disse.