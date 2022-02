Londrina convoca mais de 170 professores para atuar na Secretaria de Educação

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos), convocou , na segunda-feira (7), mais de 170 candidatos aprovados no teste seletivo no 106/2021.

A medida contempla duas profissionais para a função de professor de Educação Básica na Docência de Educação Física e 169 professores de Educação Básica. Entre a próxima segunda (14) e terça-feira (15), os aprovados deverão se dirigir ao auditório da Prefeitura de Londrina (Av. Duque de Caxias, 635 – 2º andar) para a apresentação de seus documentos, na data e horário indicados no edital de convocação para cada candidato.

Em ambos os dias, a SMRH dividiu os profissionais em três grupos, que serão recebidos em diferentes horários, às 8h, 10h ou 12h. A lista com todos os documentos necessários pode ser acessada neste link.





Com previsão de início no dia 2 de março, após o feriado de Carnaval, os contratos dos candidatos aprovados terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogados uma única vez, por igual período. Tendo publicado seu edital de abertura em 16 de agosto de 2021, o teste seletivo no 106/2021 realizou suas primeiras convocações em 1º de outubro. Até o momento, foram contratados e estão exercendo suas funções 384 docentes de Educação Básica e 23 professores de Educação Básica na Docência de Educação Física.







A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, frisou que a SMRH tem trabalhado para manter a rede municipal de ensino sempre provida, garantindo tanto a quantidade quanto a qualidade dos profissionais contratados. “É importante destacar que os candidatos que participaram do teste seletivo devem acompanhar os editais, que são sempre publicados no portal da Prefeitura, com todas as informações relativas ao processo”, reforçou.

Conforme a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, os professores convocados vão substituir profissionais que estão em licença-maternidade ou se aposentaram. “Essas convocações completam as 600 contratações anunciadas pelo prefeito no ano passado”, salientou.