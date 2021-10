Oito professoras de colégios estaduais do PR estão na semifinal da Olimpíada de Língua Portuguesa

Oito professoras de escolas da rede estadual de ensino do Paraná e mais duas da rede municipal de Ponta Grossa passaram pela fase estadual e estão na semifinal da 7ª OLP (Olimpíada de Língua Portuguesa) com suas turmas. Foram escolhidos 42 relatos de práticas de diferentes colégios de todo o país, em cinco diferentes categorias, totalizando 210 trabalhos.

No total, 95 colégios, sendo 50 da rede estadual do Paraná, participaram da etapa estadual – além dos dez classificados, outros dez estão na lista de suplentes, podendo ser chamados caso haja alguma desistência (veja lista abaixo).

Os gêneros propostos foram poema (para o 5º ano), memórias literárias (6º e 7º anos), crônica (8º e 9º anos), documentário (1ª e 2ª séries do Ensino Médio) e artigo de opinião (3ª série do Médio). Este último gênero tem como “O lugar onde vivo”, para resgatar histórias, estreitar vínculos com a comunidade e aprofundar o conhecimento sobre a realidade local e desenvolvimento da cidadania.





Agora, as professoras e suas turmas classificadas vão participar dos Encontros de Semifinalistas, que propõem uma série de atividades culturais e formativas entre os dias 13 de outubro e 12 de novembro. No último dia do encontro de cada gênero, será realizada a live de encerramento, em que será divulgada a lista dos classificados(as) para a etapa nacional – os finalistas.

“Esta edição da olimpíada foi desafiadora, devido à pandemia. No início trabalhamos com os alunos em aulas remotas, depois no modelo híbrido, sempre exigindo muito cuidado e inovações”, disse a professora Helena Silvestre Ferreira, do Colégio Estadual D. Pedro I, de Pitanga, uma das classificadas na categoria artigo de opinião, sobre o início do trabalho quando a vacinação ainda estava em seu estágio inicial.





“Apareceram no caminho alguns empecilhos, mas os alunos criaram alternativas para solucionar. Um exemplo foi uma atividade que precisava filmar a entrevista com a avó, porém, devido à Covid, o aluno não podia visitá-la. Ele mandou as perguntas e a tia gravou a entrevista, que assistimos no classroom”, conta.





Já a professora Zenete Eurich do Colégio Estadual José de Anchieta, de Santa Maria do Oeste, uma das semifinalistas do gênero documentário, enfatiza a oportunidade que o concurso proporciona. “Um projeto maravilhoso, que acredita na potencialidade do aluno e do professor como leitor e produtor. O projeto leva o aluno a participar de todo o aprendizado: leitura, análise, criatividade, pesquisa, escrita, de uma forma agradável, bem como contar e reviver o aprendizado, as alegrias, as tristezas, o cotidiano da vida do lugar onde vive sob o seu ponto de vista.”





OLP – O concurso faz parte do Programa Escrevendo o Futuro realizado pelo Itaú Social em parceria com o MEC (Ministério da Educação), sob a coordenação técnica do Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária) e apoio da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), do Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação), da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura.





Relatos de Prática classificados:





Artigo de opinião

Título: Conhecimento para mudar o mundo e o nosso lugar



Município: Primeiro de Maio

Escola: Colégio Estadual Marechal Castelo Branco

Diretora: Maria Regina Fernandes Vedovati

Professora: Adriana de Jesus Cocoletti Silveira





Título: Caminho de aprendizagem

Município: Pitanga

Escola: Colégio Dom Pedro I

Diretora: Maria José Teigão Lopes

Professora: Maria Helena Silvestre Ferreira





Crônica

Título: "Admirável Texto Novo": aprimorando a linguagem na prática textual



Município: Rebouças

Escola: Colégio Estadual do Campo de Faxinal dos Marmeleiros

Diretor: Paulo Gelson Rodrigues

Professora: Carla Micheli Carraro





Título: Uma viagem cheia de turbulência e desafios que nos transforma em protagonistas de nossa história

Município: General Carneiro

Escola: Colégio Estadual Pedro Araújo Neto

Diretora: Vilmar Simm

Professora: Orita Aparecida Cordeiro Cardoso





Documentário

Título: Metodologias Ativas: protagonizando a aprendizagem por meio do gênero documentário



Município: Londrina

Escola: Colégio de Aplicação Pedagógica UEL Prof José Aloísio Aragão

Diretora: Tania da Costa Fernandes

Professora: Marciane Cocchi Dorta





Título: As vozes presentes em Santa Maria do Oeste: um celular, um olhar e muitas histórias no caminho do Documentário

Município: Santa Maria do Oeste

Escola: José de Anchieta

Diretora: Mariza Pereira Ianse

Professora: Zenete Eurich





Memórias literárias

Título: Palavras para além do tempo



Município: Rebouças

Escola: Colégio Estadual do Campo de Faxinal dos Francos

Diretora: Silvia Regina Rodrigues Belozupko

Professora: Maria Silmara Saqueto Hilgemberg





Título: E um jardim... me encantou...

Município: Kaloré

Escola: Colégio Estadual do Campo Alvorada da Infância

Diretora: Luciane Chamorro Rodrigues

Professora: Luceli Aparecida da Silva Raimundo





Poema

Título: Desenvolvimento Interpessoal e Relações Humanas - Um trabalho realizado com poemas

Município: Ponta Grossa

Escola: Escola Municipal Aristeu Costa Pinto

Diretora: Vanessa Kubaski Maciel

Professora: Gislaine Lieber de Oliveira





Título: Poetas da Escola

Município: Ponta Grossa

Escola: Escola Municipal Pascoalino Provisiero

Diretora: Claudiani Chaves

Professora: Poliana Cristine Aureliano Guilouski





Suplentes





Artigo de opinião

Título: As palavras são arco-íris em dia de chuva e os questionamentos são as chamas das descobertas: A luz, o discurso, a palavra? E agora?

Município: Santa Maria do Oeste

Escola: José de Anchieta

Diretora: Mariza Pereira Ianse

Professora: Zenete Eurich





Título: Minha primeira vez

Município: Roncador

Escola: Colégio Estadual General Carneiro

Diretora: Lorentina Lopes Barroso

Professora: Érica Aline da Silva Almeida





Crônica

Título: Relato de Prática

Município: Rio Negro

Escola: Colégio Estadual Barão de Antonina

Diretora: Jacqueline Souza da Cunha

Professora: Viviane Ana Koppe Portella





Título: Não sei se vencerei a quantos vencerei, mas sei que venci a mim mesma

Município: Paranapoema

Escola: Colégio Estadual Lysímaco Ferreira da Costa

Diretor: Vladmir Luiz da Silva Ferreira

Professora: Valéria Cristina da Silva Ferreira Soares





Documentário

Título: Persistir ou não? Eis a questão!

Município: Cruz Machado

Escola: CEC Helena Kolody

Diretora: Adriana de Fátima Aparecida Niendicker

Professora: Elisabete Aparecida Rodrigues





Título: Luz, Câmera, Documentário em Ação

Município: Pitanga

Escola: Colégio Dom Pedro I

Diretora: Maria José Teigão Lopes

Professora: Maria Helena Silvestre Ferreira





Memórias literárias

Título: Gênero Memórias Literárias- Sexto ano

Município: Campo Largo

Escola: Colégio Estadual Cívico-Militar 1º Centenário

Diretora: Roselaine Cristine Lachivistz

Professora: Amanda de Oliveira Zampier





Título: Produzindo e escrevendo memórias

Município: São Mateus do Sul

Escola: Colégio Estadual do Campo do Lajeado

Diretor: Jorge Wallace Manfroni

Professora: Tania Maria Jurach Banowski





Poema

Título: Pertencimento - Todos nós precisamos ter um sentimento de pertença!

Município: Ubiratã

Escola: Escola Municipal Cleide Borges Reis

Diretora: Eliana Mara Faria Zen Carvalho

Professora: Crysthiani Pereira Paulino Zen





Título: Poema no Campo

Município: Foz do Iguaçu

Escola: Escola Municipal do Campo Brig. Antonio Sampaio

Diretora: Sonia Regina de Freitas

Professor: Macarius César di Lauro Moreira.