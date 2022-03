A UEL (Universidade Estadual de Londrina) através do Departamento de Educação, do CECA (Centro de Educação, Comunicação e Artes), promove nesta quinta-feira (31), às 19 horas, a palestra “Educação, Pandemia e Capitalismo de Plataforma”, com o professor titular da UEM (Universidade Estadual de Maringá), Mário Neves Azevedo. A palestra será no Auditório Maior do CCH (Centro de Letras e Ciências Humanas). As inscrições serão feitas na hora do evento.