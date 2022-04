Paraná divulga lista de professores selecionados para programa de mobilidade nos EUA

O Governo do Paraná, por meio da Seti (Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), divulgou nesta segunda-feira (25) a lista de professores selecionados para atuar em escolas que oferecem o Ensino Fundamental no Estado de Utah, nos Estados Unidos.

Os quatro profissionais aprovados serão responsáveis pelo ensino de disciplinas como Português, Matemática, Estudos Sociais, Ciências, Educação Física e Artes para crianças de 6 a 12 anos em escolas americanas que integram o acordo de cooperação desenvolvido em parceria entre a Seti e o Estado de Utah.

As atividades estão previstas para iniciar na primeira semana de agosto e os professores irão trabalhar nas escolas por um período de até três anos.





A coordenadora do Programa de Imersão dupla em Língua Portuguesa do Estado de Utah, Silvia Juhas, explica que antes de embarcar os docentes receberão orientações sobre as escolas em que atuarão e, ao chegar nos EUA, terão treinamento para conhecer a realidade do sistema de ensino americano.





“Para nós, esse momento de integração é fundamental e auxilia os professores a desenvolverem o seu trabalho de forma mais assertiva. O programa de imersão dupla tem um modelo próprio que precisa ser conhecido e assimilado pelos novos professores. Oferecer esse momento aos profissionais é essencial para que eles se sintam acolhidos pela escola e pelas famílias dos alunos”, complementa.

BENEFÍCIOS – Os professores aprovados pelo programa terão contrato de trabalho em tempo integral de 40 horas semanais, sendo 30 horas em sala de aula e 10 para preparação dos conteúdos. A remuneração varia entre US$ 33 mil e US$ 44 mil anuais, dependendo da titulação.





Ainda estão inclusos outros benefícios como plano de saúde e plano odontológico (com contribuição mensal dos professores); moradia provisória na casa de uma família da escola, por até duas semanas; e moradia permanente a critério e custo dos professores, a partir da terceira semana; oportunidade de visto de trabalho para cônjuge e matrícula em escola pública para filhos de 5 a 21 anos.