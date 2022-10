Paraná lança curso de sustentabilidade para alunos de universidades estaduais

Os câmpus estão localizados em Curitiba e 30 cidades de todas as regiões do Paraná. Ao final serão emitidos certificados de participação, que poderão ser validados como atividades complementares nas instituições envolvidas.

As inscrições seguem até 30 de outubro, exclusivamente pela internet. O conteúdo será aplicado de forma on-line, a partir de 2 de novembro. A iniciativa contempla alunos das universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do oeste do Paraná (Unioeste), do centro-oeste (Unicentro), do norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar). Juntas, as instituições somam 82.341 estudantes – 73.043 na graduação, em cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia; e 9.298 na pós-graduação, em cursos de especialização, mestrado e doutorado.

A UVPR (Universidade Virtual do Paraná) promove o curso Inteligência Sustentável para estudantes universitários das sete instituições estaduais de ensino superior paranaenses. O objetivo é incentivar a sustentabilidade e desenvolver habilidades profissionais diferenciadas para o mercado de trabalho, com foco em responsabilidade e governança socioambiental.

Parceria

A capacitação tem amparo no Projeto Universidade 2030, numa parceria entre a Seti (Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) e o YAH (Youth Action Hubs), organização do Terceiro Setor, ligada à Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, sigla em inglês para Conference on Trade and Development). Estabelecida em 1964, a UNCTAD é um fórum intergovernamental que foca no protagonismo jovem para viabilizar o desenvolvimento sustentável.

Na prática, essa cooperação institucional busca a implementação da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas) no território paranaense. A Agenda 2030 consiste em um plano de ação global que reúne 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), para erradicar a pobreza e promover uma vida digna entre os diferentes povos e nações, direcionado para o bem-estar das próximas gerações, sem perder de vista as condições do planeta.

Segundo a assessora de Relações Internacionais da Seti, Marila Annibelli Vellozo, os 17 ODS estão interconectados e abordam os principais desafios locais e regionais em um esforço conjunto. “Os ODS são integrados e englobam aspectos sociais, ambientais e econômicos no contexto do desenvolvimento sustentável. Esses elementos podem ser adotados e aplicados pelo setor público, iniciativa privada, sociedade civil e por cada cidadão comprometido com as gerações futuras”, explica.

“Como principal reduto da produção de conhecimento, ambiente propulsor de inovações e tecnologias e influenciador e engajador de públicos diversos, o setor produtivo acadêmico-científico tem papel fundamental nesse processo de conscientização em torno dos princípios da sustentabilidade”, destaca Marila, apontando para a importância de incentivar uma mentalidade sustentável entre os universitários.