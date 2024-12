Paraná pode ter 95 colégios dentro do programa Parceiro da Escola a partir de 2025

O Paraná pode ter a partir do ano que vem 95 colégios dentro do programa Parceiro da Escola. São 93 por meio do processo de consulta realizado nos últimos dias, além das duas escolas onde o projeto-piloto já está em andamento, em Curitiba e São José dos Pinhais. O número representa 53% dos colégios aptos a participar do programa, de acordo com a lei estadual. Eles ficam em 41 cidades.

A consulta pública sobre adesão de escolas da rede estadual ao programa foi encerrada nesta segunda-feira (9) com 44,4 mil votos. O quórum foi atingido em 94 escolas e nas demais 83 a decisão caberá à Seed (Secretaria de Estado da Educação), que vai decidir pela inclusão delas no programa a partir dos critérios estabelecidos para a formação dos lotes com as empresas. O processo mobilizou a comunidade escolar ao longo dos últimos dias e contou com a participação de pais, responsáveis, estudantes e servidores.





As escolas ficam em Assis Chateaubriand, Almirante Tamandaré, Andirá, Apucarana, Arapongas, Barbosa Ferraz, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Cambé, Cascavel, Castro, Colombo, Curitiba, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ibiporã, Jaguariaíva, Loanda, Londrina, Maringá, Matelândia, Matinhos, Mauá da Serra, Medianeira, Nova Aurora, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palmeira, Pinhais, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Porecatu, Prado Ferreira, Roncador, São José dos Pinhais, Sarandi e Toledo.

A Seed e o NRE (Núcleo Regional de Educação), em Londrina, não divulgaram os detalhes da consulta pública, como os nomes das escolas onde ocorreram as votações, o número de votos e como será o processo de implementação do projeto.





O NRE em Londrina informou apenas que na área de abrangência do órgão, em nove escolas foi realizada a consulta pública e nas quatro que atingiram o quórum mínimo de 50% mais um, foi aprovada a mudança, "com excelente nível de participação".

A reportagem apurou que, em Londrina, o projeto foi aprovado no Colégio Estadual Cleia Godoy Fabrini da Silva, no Jardim Tarobá (zona sul); Colégio Estadual Professora Kazuco Ohara, no Jardim Bandeirantes (zona oeste); Colégio Estadual Professora Ubedulha Correia de Oliveira, no Conjunto Luiz de Sá (zona norte); e Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes, no jardim Brasília (zona leste).





Em Cambé, integra a lista o Colégio Estadual Dom Geraldo Fernandes e, em Ibiporã, o Colégio do Jardim San Rafael.





