Perdeu a prova do Enem 2024? Veja se tem direito à reaplicação

Depois de todo um ano se preparando para fazer o Enem, é desesperador perder a prova por imprevistos que podem acontecer no dia. Por isso, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão responsável pela prova, prevê no edital a possibilidade de solicitar a reaplicação do exame.





Essa é uma oportunidade para candidatos que foram prejudicados ao longo da aplicação do exame ou que não puderam comparecer ao local de prova –mas em circunstâncias específicas.





As provas serão reaplicadas para os participantes que se enquadrem nos critérios estabelecidos nos dias 10 e 11 de dezembro. A divulgação antecipada das datas da reaplicação é uma novidade do Enem 2024.

O pedido para a reaplicação deve ser feito na página do participante do Enem.





Segundo o edital do Enem 2024, podem pedir a reaplicação, os candidatos que enfrentaram problemas como:





- Comprometimento da infraestrutura

- Desastres naturais

- Falta de energia elétrica no local de prova

- Erros no procedimento de aplicação da prova, ou qualquer outro que comprovadamente tenha prejudicado o(a) participante antes ou durante a realização da prova A solicitação será avaliada e leva em conta as intercorrências registradas em cada município/local de prova.





Problemas de saúde





Entre os problemas de saúde que permitem ao candidato solicitar a reaplicação estão doenças como:





- Influenza A ou B

- Covid-19

- Tuberculose

- Coqueluche

- Rubéola

- Varíola

- Sarampo

- Difteria

- Varicela

- Meningites ou doença meningocócica

- Poliomelite por vírus

- Doença invasiva por Haemophilus influenza





É preciso apresentar atestado médico na justificativa do pedido para a reaplicação.





As regras do edital definem que o participante que "alegar indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação e não concluir as provas ou precisar ausentar-se do local de provas" não pode solicitar a reaplicação.





Como fica o segundo dia de prova?





Segundo o edital, o participante afetado por problemas logísticos durante o primeiro dia de aplicação das provas deverá comparecer no segundo dia e poderá solicitar a reaplicação apenas do primeiro dia de prova.