Plataforma de comércio digital oferece bolsas e formação técnica para pessoas negras

A segunda edição do Diverse Ecommerce Training, programa de capacitação gratuita e on-line destinado a pessoas negras (homens e mulheres, cis ou trans), realizado pela plataforma de comércio digital VTEX está com inscrições abertas até o dia 27 de fevereiro. Estão sendo oferecidas 40 bolsas de estudo, além de formação técnica e certificação para trabalhar com a plataforma. Candidatos de qualquer parte do Brasil podem se inscrever pelo site.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O Diverse Ecommerce Training é voltado para pessoas interessadas no ecossistema de comércio digital e que tenham o ensino médio completo, independentemente da idade. Ao longo de seis semanas, professores especialistas ministrarão aulas on-line ao vivo, com foco em temas como “Introdução ao Digital Commerce”, “Marketing Digital”, “Google Analytics", “SEO” e “UX”.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Por meio deste e de outros programas que a VTEX realiza ao longo do ano, os participantes podem desenvolver conhecimentos técnicos e trocar experiências com profissionais renomados, impulsionando suas carreiras e os aproximando do sonho de trabalhar em um setor em crescimento exponencial”, explica Isabella Souza, Global Authority Unit Project Manage e líder dessa iniciativa na plataforma. Isabella também completa que nesta edição, de acordo com a organização, a intenção é ampliar a participação feminina no segmento de comércio digital. Por isso, é esperado que 60% das vagas sejam preenchidas por participantes mulheres.





A primeira edição do programa em 2021, também exclusivo para pessoas negras, contou com mais de 600 inscritos e 40 alunos selecionados de todas as regiões do Brasil, desse total, 70% eram mulheres. Para Tarciana Cardoso de Sousa, ex-aluna do programa, a oportunidade trouxe de volta o desejo de se reinventar.





"Depois que me tornei mãe, fiquei me questionando sobre o que fazer para construir um mundo melhor para minha família. Foi então que me deparei com a proposta formativa ofertada pela VTEX. Tudo isso me mostrou que é possível mudar e que sempre há tempo de se renovar e aprender. Estou cheia de sonhos e ideias!”.

Continua depois da publicidade





Para Caio de Carvalho Alves, também ex-aluno da primeira edição, o programa teve um impacto rápido em sua jornada. “Durante a formação, apareceu a oportunidade de me candidatar a uma vaga de Advogado Jr. que tinha conhecimento em ecommerce como pré-requisito. Uma semana depois, recebi o resultado de que fui aprovado e hoje trabalho na área do direito para empresas de tecnologia. Ao ingressar no programa, eu jamais poderia imaginar o quão transformador seria fazer parte desse time”, conta.