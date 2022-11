PM faz escolta do transporte e distribuição das provas do Enem 2022 nesta terça

A Polícia Militar do Paraná, por intermédio dos comandos regionais, unidades especializadas e operacionais de área, fará nesta terça-feira (8) a escolta de todos os veículos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) que transportarão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para as regiões do Estado onde a avaliação será realizada.





No Paraná, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), 145.675 estudantes farão o exame, entre as modalidades impressa e digital. As provas serão aplicadas em mais de 6,5 mil salas, em 88 municípios paranaenses, nos dias 13 e 20 de novembro. Estes números vão demandar, por parte da PMPR, atuação antes, durante e após o evento. Todo o acompanhamento se dará na distribuição, aplicação e coleta do material avaliativo, além do patrulhamento ostensivo e preventivo nos locais das provas.

A Polícia Militar também desenvolverá operações com ênfase nas atividades de policiamento ostensivo voltadas à preservação da ordem pública nos espaços onde serão armazenadas as provas, nos itinerários até os locais de aplicação e onde será realizado o exame.







ATUAÇÃO – Tão logo as provas sejam entregues nas unidades dos Correios, que contarão com segurança privada especificamente contratada para a guarda e vigilância das provas, as unidades vão iniciar o policiamento ostensivo preventivo para a garantia da segurança nesses espaços, fazendo o patrulhamento em ponto-base nas proximidades.



“É uma operação complexa e, uma semana antes, já promovemos várias ações. A Polícia Militar garante a segurança de toda a operação com escoltas desde a chegada ao nosso Estado até o local das provas no dia da aplicação”, explicou o coordenador operacional do Enem 2022 pela PMPR, major Fábio José Cruz de Paulo.







“As equipes ficam em todos os locais de prova para garantir a ordem pública. Os casos que mais acontecem, geralmente, são de perturbação de sossego. Já temos um plano de ação para evitar situações que possam prejudicar o andamento das provas”, frisou o major.

No dia da aplicação, a PMPR atua para garantir a segurança dos locais e também evitar situações que possam prejudicar a concentração dos estudantes.