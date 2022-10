Ponta Grossa tem inscrições abertas para concurso nesta sexta; salários chegam a R$ 10 mil

A prefeitura de Ponta Grossa (Sudeste) abre, nesta sexta-feira (14), as inscrições para o concurso público que vai oportunizar 52 vagas imediatas no município. O maior salário oferecido é para o cargo de médico da família, com remuneração mensal de R$ 10.154,67. Destaque também para a função de engenheiro civil, que tem salário de R$ 9.264,13, mais benefício de R$ 1.130,19 pela responsabilidade técnica.





Para quem tem Ensino Superior, são 30 vagas imediatas para diversos cargos, como jornalista, procurador municipal, profissional de Educação Física, musicoterapeuta, engenheiro eletricista, assistente social e diversas outros. Para concurseiros de nível médio ou técnico, há 20 oportunidades, sendo para auxiliar de farmácia plantonista, auxiliar de Enfermagem do trabalho, educador social feminino, educador social masculino, entre outras. Já para quem tem apenas o Ensino Fundamental, é necessário ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para preencher as duas vagas disponíveis para motorista.

A prova está prevista para ser aplicada no dia 11 de dezembro. As taxas para participar do certame variam de acordo com o grau de ensino, com R$ 70,00 para fundamental, R$ 100 para médio/técnico e R$ 150,00 para superior. As inscrições poderão ser feitas a partir das 12h desta sexta-feira (14). Para ter mais informações, acesse o edital do concurso ou veja o resumo abaixo.







Orgão: prefeitura de Ponta Grossa

Vagas: 52 + cadastro reserva

Taxa: de R$ 70,00 a R$ 150,00

Cargos: médico, guarda municipal, procurador, agente municipal de trânsito

Áreas de atuação: Judiciária / Jurídica, Saúde, Operacional, Segurança Pública

Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior

Salário: de R$ 1.115,88 a R$ 10.154,67

Organizadora: FAU

Cidade: Ponta Grossa



Inscrições: 14 de outubro a 13 de novembro pelo site.







Com informações de JC Concursos.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia