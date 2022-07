Prefeitura de Londrina anuncia concurso público para professores

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, anunciou no fim da tarde de segunda-feira (11) a autorização para a realização do concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica (PEB 01) da rede municipal de ensino de Londrina. Além desta novidade, o concurso trará outra inovação; será o primeiro certame para esse novo cargo de professor, que terá uma jornada de trabalho de 6 horas e atuará da educação infantil até o ensino fundamental.

Agora, inicia-se a fase de orçamentos que embasarão o processo licitatório para a contratação de banca que fará a prova. A autorização para início dos trâmites leva em consideração o atual número de vagas abertas para o cargo, porém a expectativa é que o quadro seja ampliado com a aprovação de Projeto de Lei que já está em análise na Câmara de Vereadores.

“A princípio só podemos trabalhar com a vacância, que no momento são de 19 vagas. Entretanto, há uma grande possibilidade de surgir outras vagas depois, porque existe um projeto de lei em tramitação na Câmara de Vereadores visando à criação de mais 350 vagas e que, se aprovado, poderá entrar neste edital”, explicou a secretária de Recursos Humanos, Julliana Bellusci.





Os requisitos para o cargo estarão contidos no edital. A estimativa é que, se tudo transcorrer dentro do esperado, o edital seja publicado em 6 de outubro deste ano, e que todas as fases sejam concluídas até janeiro de 2023. Isso porque, a ideia é que a contratação dos profissionais aprovados aconteça antes do início do próximo ano letivo.





“Estas datas são uma previsão do cronograma, considerando que há fases que dependem de fatores externos à Prefeitura de Londrina, como o envio de orçamentos pelos fornecedores e outros pontos, por isso, é importante ressaltarmos que é apenas uma estimativa”, elucidou Bellusci

A secretária municipal de Educação em exercício, Mariângela Bianchini, disse que está feliz e agradecida pela realização do concurso público para professores. “Estamos muito felizes com essa notícia, porque estávamos aguardando com ansiedade. Ele vai suprir a nossa necessidade e tem uma nova característica, que são os professores com jornada de 6 horas, o que fará bastante diferença para os nossos alunos e também dará a garantia da hora atividade dos professores. Agradecemos ao empenho do prefeito e da secretária de Recursos Humanos que sempre agiliza os processos para a educação. Esse será o primeiro concurso para o cargo único de professor, que atenderá desde educação infantil até o ensino fundamental”, explicou a secretária de educação em exercício.





A intenção é que os profissionais aprovados iniciem seus trabalhos na rede municipal de ensino no primeiro semestre de 2023. A remuneração total destes trabalhadores será de R$ 4.691,09, em que estão inclusos o salário básico, complementação salarial, assiduidade, gratificação de magistério e o auxílio alimentação.





Outros concursos





Além deste concurso para a Secretaria Municipal de Educação (SME), a Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) também está organizando o concurso para profissionais da saúde. Ao todo, 13 cargos estão contemplados no concurso, como agentes comunitários de saúde e técnicos de saúde da família e atenção domiciliar. Este certame também está autorizado pelo prefeito Marcelo Belinati e, no momento, está em fase de finalização do Termo de Referência para contratação da empresa que fará a prova.