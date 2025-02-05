Pré-Sal Petróleo abre inscrições para concurso com salário inicial de até R$ 19,6 mil

O IDCAP (Instituto de Desenvolvimento e Capacitação) abriu as inscrições para o primeiro concurso público da PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.), vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Todas as oportunidades são voltadas para o nível superior, com salários iniciais que variam de R$ 8.240 a R$ 19.610.





É possível se candidatar para os cargos de advogado, analista de gestão corporativa, analista de tecnologia da informação e especialista em petróleo e gás.





As inscrições devem ser feitas no site do IDCAP até o dia 17 de março. É necessário realizar o pagamento de uma taxa de inscrição, que varia conforme o cargo de interesse. O pedido de isenção de pagamento poderá ser feito caso o candidato esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) ou se for doador de medula óssea.





O pedido de isenção pode ser feito até esta quinta-feira (6) e a taxa de inscrição deve ser paga até o dia 18 de março. Segundo edital, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência, e 20% são destinadas a candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos).





As provas serão realizadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador e estão agendadas para o dia 27 de abril, das 8h às 12h30 (para analistas) ou até 14h (para advogados e especialistas em petróleo e gás).





Os resultados serão divulgados no dia 8 de julho, e os candidatos aprovados serão contratados para trabalhar na sede da empresa, no Rio de Janeiro, sob o regime celetista.





O concurso contará com a aplicação de provas objetivas para todos os cargos, além de uma prova discursiva para aqueles que desejam ocupar as posições de advogado e de especialista em petróleo e gás.





PROVA OBJETIVA





A prova discursiva será composta por uma questão redigida na língua portuguesa e por uma questão redigida na língua inglesa. Os temas serão relacionados aos conhecimentos específicos pertinentes de cada cargo, cada questão valerá 50 pontos.





CARGO - VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Analista de Gestão Corporativa - R$ 100,00

Analista de Tecnologia da Informação - R$ 100,00

Advogado - R$ 150,00

Especialista em Petróleo & Gás - R$ 150,00





Disciplina - N° Questões - Peso - Total de Pontos

Língua Portuguesa - 10 - 1,00 - 10,00

Língua Inglesa - 10 - 1,00 - 10,00

Conhecimentos Específicos - 40 - 2,00 - 80,00

Total - 60 - - - 100,00





CRONOGRAMA





Período de inscrições - 05 de fevereiro a 17 de março

Data limite para pagamento da taxa de inscrição - 18 de março

Homologação das inscrições - 3 de abril

Realização da prova objetiva - 27 de abril

Realização da prova discursiva - 27 de abril

Divulgação do resultado oficial da prova objetiva - 20 de maio

Divulgação do resultado oficial da prova discursiva - 12 de junho

Período para realização da Entrevista perante a Comissão de Heteroidentificação - 16 a 25 de junho

Período para realização da Avaliação Biopsicossocial - 16 a 25 de junho

Divulgação do resultado oficial do Procedimento de Heteroidentificação e de Avaliação Biopsicossocial - 7 de julho

Divulgação do Resultado Final do Certame - 8 de julho



