Prefeitura de Londrina divulga cursos técnicos gratuitos ofertados pelo Núcleo Regional de Ensino

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda), está trazendo várias opções de cursos técnicos para o trabalhador londrinense. São formações em diversas áreas e os cursos são ofertados e executados pelo Núcleo Regional de Ensino de Londrina.

As aulas e matrículas serão realizadas diretamente nas escolas que estão oferecendo as formações técnicas. O prazo para se inscrever vai até esta sexta-feira (26) e as aulas começam no próximo semestre.

As informações de contato de cada um dos colégios com matrículas abertas estão na página de qualificação da Secretaria do Trabalho. Duas escolas possuem o formulário para inscrição online.





Cinco colégios estaduais de Londrina estão recebendo inscrições para os cursos técnicos: Vicente Rijo; IEEL; Aguilera; Castaldi; e Humberto P. Coutinho.





Os cursos são totalmente gratuitos e existem opções para todos os períodos, de manhã até a noite, inclusive para aqueles que ainda vão começar o ensino médio. A duração do curso varia entre um ano e três anos, dependendo da área escolhida.

Os cursos técnicos oferecidos são:

• administração;

• logística;

• desenvolvimento de sistemas;

• recursos humanos;

• eletrotécnica;

• mecatrônica;

• química;

• análises clínicas;

• eletromecânica;

• mecânica industrial;

• informática;

• magistério;

• transações imobiliárias;

• e serviços jurídicos.





Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, esses cursos têm o poder de abrir novas perspectivas profissionais.





“Investir seu tempo em aprender uma nova profissão é uma forma de ampliar o horizonte. E o trabalhador poder fazer isso de forma gratuita e com qualidade, é realmente uma chance imperdível. O Núcleo Regional de Ensino está de parabéns por, mais uma vez, trazer essa oportunidade ao londrinense. Sempre fizemos as feiras presenciais e não poderíamos deixar de apoiar, novamente, os colégios estaduais”, contou.





Santos ressaltou que é fundamental que ações com essa tenham uma ampla divulgação. “Sabemos do potencial de alcance que as redes sociais da Secretaria e da Prefeitura têm. Quando apoiamos ações como essa, estamos fazendo com que mais pessoas tenham acesso às informações e, consequentemente, às oportunidades. Espero que os colégios tenham um recorde nas matrículas. Quanto mais resultado os cursos técnicos tiverem, mais e mais cursos Londrina terá no próximo semestre”, explicou.