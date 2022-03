Prefeitura de Londrina oferece curso de auxiliar de confecção

A Prefeitura de Londrina está oferecendo curso de auxiliar de confecção gratuito. Quem tem o desejo de trabalhar no setor de vestuário, com atuação na confecção industrial, pode se inscrever.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As inscrições devem ser feitas pela página da Secretaria do Trabalho, dentro do site da Prefeitura.

Continua depois da publicidade





As aulas começam na próxima segunda-feira (4), os encontros serão presenciais, das 13h às 17h, na Escola Municipal José Gasparin, na rua Gersávio Mourão Moralez, 228. Ao todo, serão 160 horas de curso. As aulas vão de 4 de abril a 27 de maio, de segunda a sexta. As pessoas que moram na região onde o curso será oferecido terão preferência no processo seletivo dos alunos.