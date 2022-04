Professora da UEL faz palestra sobre os efeitos da vacinação da Covid-19 em Londrina

Com o título “Efeitos da vacinação da Covid-19 na cidade de Londrina/PR”, uma palestra será ministrada, nesta quarta-feira (27), pela professora Mariana Ragassi Urbano, do Departamento de Estatística, do CCE (Centro de Ciências Exatas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina). A apresentação acontece por meio de uma colaboração entre o Ômega Talkes, da UFPR (Universidade Federal do Paraná), e a RBras (Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria). Será transmitida, às 19h, pelo canal do Youtube do Ômega Data Science.

O objetivo é expor os resultados do trabalho realizado pela professora, que pesquisa os efeitos da vacinação da Covid-19 no município. Serão apresentadas comparações entre as eficácias das quatro vacinas aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Comirnaty (Pfizer/Wyeth), Coronavac (Butantan), Janssen Vaccine (Janssen-Cilag) e Oxford/Covishield (Fiocruz e Astrazeneca). Além disso, também será discutido o impacto da vacinação na redução dos casos e óbitos pelo vírus na cidade de Londrina.