Professoras de Londrina retribuem à sociedade com amor à profissão

Comemora-se neste domingo (5) o Dia Nacional da Língua Portuguesa, em celebração ao nascimento de Rui Barbosa, escritor, jornalista e político brasileiro, que foi membro da Academia Brasileira de Letras e atuante na educação pública. Vindo de uma família engajada na causa educacional, Barbosa foi reconhecido por articular no processo abolicionista e agir por mudanças sociais. Hoje, as docentes Edina Panichi e Viviane Alexandrino trabalham de forma similar, buscando democratizar os seus conhecimentos sobre a língua nacional sem deixar de reivindicar mais direitos à classe.



Vinte anos de dedicação



Cria de escola pública



Viviane Alexandrino, assim como Edina, também ministra aulas voluntariamente. Professora do ensino fundamental e médio há seis anos, ela atua há um ano como docente de Língua Portuguesa no cursinho comunitário pré-vestibular PPU (Passo a Passo para a Universidade), que é mantido pela Congregação dos Oblatos de São José.

Para ela, a ação voluntária é fruto da sua formação em escolas públicas e periféricas, que lhe gerou o desejo de retribuir todo o conhecimento que lhe foi transferido. Ela relembra que, enquanto estudava, também tinha que trabalhar e ressalta que o apoio de professores foi fundamental nessa época.

“Como sempre precisei trabalhar e estudar, isso me mostrou a necessidade de buscar alternativas de vida mais dignas e confortáveis. Isso eu encontrei na educação. Lembro-me de diversos professores me falando ‘você tem muito potencial’, ‘você fala bem’, ‘vai dar certo’. Alguns dispunham de tempo extra para me atender, motivar e conversar”, rememora.

Foi por meio desses incentivos que Viviane passou no vestibular, sendo a primeira da família a atingir tal feito. Hoje, ela presenteia alunos com a mesma intensidade que foi presenteada quando adolescente, na esperança de vê-los prosperar por meio da educação.

“Tento fazer a minha parte, ainda que o oceano seja gigantesco e, talvez, a marola que faço com as minhas aulas seja insignificante, creio que alguém será tocado, ajudado e provocado.”



Inspirações na profissão





Assim como inspiram alunos dia após dia em sala de aula, as professoras de Língua Portuguesa não deixaram de mencionar os nomes que as colocaram no rumo de suas jornadas de sucesso até aqui. Edina cita Sebastião Cherubim, professor falecido da UEL, que foi o responsável por indicar a ela a obra de Pedro Nava, autor que ditou toda a sua carreira acadêmica.

“Foi ele quem me indicou para o Departamento de Letras e, também, os livros que serviram como corpus de minhas pesquisas na Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado. Busquei, assim, aprimorar-me até a última instância na construção da carreira.”

Viviane nomeia Márcio Porfírio, professor de Literatura do cursinho pré-vestibular que a auxiliou a ascender à universidade.

“Ele me fazia pensar fora da caixa. Foi por causa dele que li meu primeiro livro aos 17 anos e isso, realmente, mudou a minha vida. A partir dali, ler se tornou um hábito inegociável. Ver sentidos nas palavras e nos autores quase uma obsessão”, conclui.



Esperança na educação gratuita