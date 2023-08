Professores da UEL interrompem atividades e fazem assembleia nesta terça

Professores da UEL (Universidade Estadual de Londrina) interromperam as atividades letivas nesta terça-feira (22). A decisão foi tomada na semana passada por docentes de todas as universidades estaduais, acompanhando indicação do CSD (Comando Sindical Docente).





A categoria cobra a apresentação do PCCS (Plano de Cargos, Carreira e Salários) por parte do governo do Estado. O documento foi construído coletivamente dentro da Apiesp (Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público) e, desde abril, tramita nas instâncias da administração estadual.

O problema é que, ao contrário do que foi sinalizado por alguns setores, inclusive o próprio governo, a discussão do PCCS não avançou com a suspensão da greve docente, que durou de maio e junho deste ano.





RETORNO À GREVE

Devido a isso, os professores também estão reunidos nesta manhã para uma assembleia cuja pauta é a avaliação do retorno à greve. Se a alteração das carreiras não tiver novidades, a categoria pode retomar o movimento grevista.





Além da suspensão das aulas nesta terça, um grupo de professores vai cumprir agenda em Curitiba com o governo e a Alep (Assembleia Legislativa do Paraná).





À FOLHA, a Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) informou na semana passada, por meio de nota, que “o Governo do Estado está analisando a possibilidade de atualização da carreira docente e pretende apresentar uma proposta até o final deste mês mês de agosto”.