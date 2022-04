Programas voltados às universidades estaduais são discutidos na ExpoLondrina

Programas e projetos relacionados à tecnologia e inovação aplicadas ao agronegócio e iniciativas do Governo do Estado diretamente de interesse das universidades, como o Prêmio de Ciência e Tecnologia e o programa Prime, foram temas de encontro realizado nesta quarta-feira (6), na Expolondrina. O superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Aldo Bona, participou da reunião, realizada na Via Rural, espaço destinado à divulgação de atividades científicas inerentes ao setor.



O local divulga as atividades e serviços do HU/UEL (Hospital da Universidade Estadual de Londrina), considerado referência no atendimento à saúde na região. Aldo Bona também participou de reunião com o reitor da UEL, Sérgio Carvalho, acompanhado de pró-reitores e diretores de unidades, para discutir programas em andamento na Seti e melhorias no desenvolvimento de projetos de inovação.

No encontro, foi confirmado que a UEL será uma das instituições de ensino superior que deverá receber pesquisadores ucranianos, por meio de programa de Acolhida, desenvolvido pelo Governo do Paraná, em parceria com a Fundação Araucária e Seti.









O principal objetivo é o recrutamento de cientistas das universidades daquele País para desenvolverem suas pesquisas nas instituições de ensino superior sediadas no Paraná por um período de até dois anos. O Estado deverá receber até 50 pesquisadoras.





PRÊMIO C&T – Bona solicitou que a UEL incentive professores e estudantes a se inscreverem no 35º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia, do Governo do Estado, considerado uma das principais iniciativas de incentivo e reconhecimento científico e tecnológico do Brasil. A edição deste ano vai conceder premiação superior a R$ 250 mil para pesquisadores. As inscrições seguem até 30 de junho.



Nesta edição serão avaliados projetos das áreas de Ciências Exatas e da Terra e Ciências da Saúde. Segundo ele, a premiação valoriza a trajetória acadêmica dos pesquisadores paranaenses com intuito de estimular a inovação e colaborar com mudanças importantes para o avanço tecnológico, reconhecendo o protagonismo dos pesquisadores.





PRIME – Também foi enfatizada a participação da UEL no Prime (Programa de Propriedade Intelectual com Foco no Mercado), uma iniciativa de pré-aceleração para projetos de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvidos por pesquisadores do Paraná. O objetivo é atender cientistas apoiados por incubadoras, agências de inovação e NITs (núcleos de inovação tecnológica).





As inscrições vão até 1º de maio, no portal da Seti, de forma gratuita. No total, serão selecionados 100 pesquisadores para a primeira fase do programa, sendo 20 com projetos com PI (Patente de Invenção) depositada ou concedida pelo Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).





No ano passado um dos pesquisadores classificados foi o professor Admilton Gonçalves de Oliveira Júnior, que conseguiu licenciar uma tecnologia inédita para produção de um novo biodefensivo agrícola, feito à base de Bacillus velezensis linhagem CMRP4489, produto microbiológico bastante eficiente para o controle de doenças de plantas como soja e milho. A linhagem foi isolada e desenvolvida pelo grupo de pesquisa do Labim (Laboratório de Biotecnologia Microbiana), do CCB (Centro de Ciências Biológicas), coordenado pelo professor Admilton.





O Prime, segundo Aldo Bona, representa uma forma de divulgar a pesquisa desenvolvida nas universidades e chega ao mercado em forma de produto, trazendo dividendos e benefícios diretos à sociedade. De acordo com ele, no ano passado as universidades registraram mais de 700 pedidos de patente, o que demonstra o grande potencial das Instituições de Ensino Superior.





PRESENÇAS – Participaram do encontro, além do reitor da UEL, os pró-reitores Amauri Alfieri (Pesquisa), Mara Solange Delarosa (Extensão, Cultura e Sociedade), Mário Sérgio Mantovani (Planejamento), Sérgio Henrique Gerelus (Coordenador de Comunicação) e Edson Miura (Agência de Inovação Tecnológica). Também estiveram presentes os professores Admilton Gonçalves de Oliveira Júnior (Departamento de Microbiologia/CCB) e Cristianne Cordeiro Nascimento, diretora de Planejamento e Integração Acadêmica, da pró-reitoria de Planejamento.