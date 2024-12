Projeto da UEL com materiais biodegradáveis é contemplado em edital da Finep

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) teve um dos seus projetos selecionados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para receber apoio financeiro de R$ 14,9 milhões destinado à infraestrutura de pesquisa científica.





A proposta aprovada foi “Materiais biodegradáveis avançados aplicados à transição ecológica em bases bioeconômicas – Transformat”, coordenado pelo professor do Departamento de Bioquímica e Biotecnologia André Luiz Martinez de Oliveira. O Transformat foi o terceiro colocado na linha temática de Transição Ecológica.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O professor explica que a proposta do Centro Temático é utilizar recursos genéticos nacionais e resíduos agroindustriais abundantes e de baixo custo para desenvolver novos materiais funcionais como insumos e bioinsumos de base bioeconômica, ativos na promoção da produtividade e redução do impacto das mudanças climáticas sobre sistemas agropecuários e florestais. Com isso, são buscadas formas de preservar e recuperar a biodiversidade e a qualidade do solo, com o objetivo de substituir o uso de produtos químicos como pesticidas.





Segundo Martinez, o trabalho é desenvolvido não só por pesquisadores da UEL, mas também com participação da Universidade Estadual Paulista (UNESP), da Universidade Federal do ABC (UFABC) e da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA).

Publicidade





O professor conta que os recursos serão usados para a aquisição de equipamentos de grande porte e bolsas de apoio técnico científico para a realização de atividades do projeto. Os equipamentos são: Injetora de alta performance; Sistema Completo Reômetro; Sistema Gerador de Isotermas de Sorção; Instrumento para medição de permeabilidade ao CO2; Analisador da taxa de transmissão de vapor de água; Equipamento para determinação da taxa de transmissão de O2; Sistema completo microondas Multiwave 5000 60Hz; Colhedora de parcelas; Plantadeira de parcelas experimentais; Conjunto analisador de fotossíntese; Sistema para monitoramento in vivo de raízes e folhas; entre outros.





Para ele, a infraestrutura viabilizada por esse apoio vai contribuir com a qualidade da pesquisa e das tecnologias inovadoras desenvolvidas nos grupos de pesquisa e programas de pós-graduação vinculados ao projeto, da UEL e de outras instituições. “A implementação do Centro Temático – Transformat irá proporcionar a ampliação da qualidade analítica das pesquisas na área de materiais na universidade”, apontou.





"As melhorias passam por diferentes análises dos materiais biodegradáveis e resíduos agroindustriais, a realização de processos de produção de itens feitos de materiais biodegradáveis, análises de plantas sob uso dos materiais e bioinsumos desenvolvidos e a viabialização dos materiais produzidos por meio de experimentação", afirmou.