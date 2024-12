Lucão, ex-Atlético-MG, é o novo goleiro do Londrina EC

O goleiro Lucão é o novo atleta do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2025. O jogador de 20 anos vem para a disputa do Campeonato Paranaense e da Série C do Campeonato Brasileiro. O vínculo dele é definitivo até o final de 2025.





Lucão surgiu nas categorias de base do Azuriz, foi negociado com o América Mineiro e acumula passagens pelo Ibrachina FC-SP.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





LUCÃO, goleiro

Nome completo: Lucas Rodrigues Marques

Publicidade

Data de nascimento: 06/03/2004 (20 anos)

Altura: 1,95m

Publicidade

Dominância: Destro

Instagram: @1lucamarques

Publicidade





Clubes:





2025: Londrina

Publicidade

2024: América-MG (base)

2024: Ibrachina-SP (base)

2023: Ibrachina-SP (base)