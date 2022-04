Projeto da UEL lança autobiografias de estudantes indígenas

Integrantes do Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica lançam na quinta-feira (28), às 19h, no Anfiteatro Maior do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas), as autobiografias étnico-comunitárias de estudantes indígenas, durante o evento intitulado Abril UEL Indígena, cujo objetivo é homenagear os povos indígenas e sua presença na universidade.

A abertura contará com apresentações culturais, sendo seguida pela mostra dos vídeos e por uma roda de conversa sobre as trajetórias de vida dos estudantes indígenas, refletindo também sobre o ingresso, permanência e formação no Ensino Superior.

Serão apresentados sete vídeos produzidos pelos estudantes indígenas do Ciclo Intercultural com o apoio do Projeto de Extensão “O audiovisual para o fortalecimento da identidade indígena no processo educativo”, coordenado pela professora Mônica Panis Kaseker, do Departamento de Comunicação do CECA (Centro de Educação, Comunicação e Arte), com a participação do professor Wagner Roberto do Amaral, do Departamento de Serviço Social. O evento é apoiado e coproduzido pelo Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica dos Estudantes Indígenas da UEL, coordenado pela professora Patrícia de Oliveira Rosa da Silva, e pela Cuia (Comissão Universidade para os Índios) como forma de homenagear a luta dos povos indígenas em defesa de seus direitos.