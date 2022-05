Projeto da UEL oferece treinamento de voleibol para atletas de alto rendimento

A UEL (Universidade Estadual de Londrina), por meio da Atlética 21 de Outubro, do Curso de Educação Física, a FEL (Fundação de Esportes de Londrina) e a Prefeitura Municipal, via Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), ofertam, desde 2020, o Projeto Voleibol 21 de Outubro, que oferece treinamento para atletas que desejam se tornar jogadores de alto rendimento.

Atualmente, mais de 30 atletas participam do projeto, que é coordenado pelo técnico Mateus Rodrigues de Carvalho Elias. Os treinos ocorrem diariamente na quadra do Cefe (Centro de Educação Física e Esporte) e os jogadores são divididos em cinco categorias: Sub-18, Sub-19, Sub-21, Universitário e Adulto. A categoria Universitário tem participantes masculinos e femininos e é tocada via Associação Atlética da UEL. Por meio de Edital, o projeto captou R$ 60 mil para a modalidade Adulto e R$ 90 mil para as modalidades para jovens. Os investimentos foram destinados à compra de equipamentos e viagens.

Apesar de ter iniciado em 2020, os atletas ficaram sem treinar nas dependências da UEL durante dois anos, devido à pandemia e à suspensão das atividades do Cefe. Para além do retorno das atividades, Elias considera que o projeto funciona como uma “retenção de talentos” para o esporte na cidade.





“Esse tipo de projeto é mais comum em instituições particulares, que oferecem uma bolsa para o estudante. Se ele perde a bolsa, para de estudar e de jogar. Na universidade pública, é diferente, afinal o estudante tem a oportunidade de continuar estudando e jogando voleibol”, comenta. Como técnico, Elias já treinou estudantes de vários cursos, não só de Educação Física ou do curso de Esporte.