Projeto da UEL usa a matemática para mapear características dos homicídios no Brasil

A taxa de homicídios em Cambé (região metropolitana de Londrina) era de 6 por 100 mil habitantes entre os anos 1990 e 2000. Na década seguinte, os números saltaram para 26/100 mil. Porém, após alcançar o pico histórico de 39 casos por 100 mil em 2012, houve uma queda acentuada, fazendo com que a taxa voltasse aos patamares da década de 90. Entender os motivos pelos quais ocorreu essa gangorra, além de toda a complexidade que envolve as dinâmicas homicidas no Brasil e, em particular, no interior do país, são desafios do projeto de pesquisa “Situações Mortais: uma análise das características e mudanças das estruturas e processos das situações dos homicídios no interior do Brasil”, de autoria de Cleber da Silva Lopes, professor do CLCH (Departamento de Ciências Sociais) da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





Com objetivo de dar contas desses desafios, o projeto – que está em fase inicial e foi contemplado no edital “Bolsas de Produtividade em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico” da Fundação Araucária , em fevereiro deste ano – lança mão de uma abordagem nada convencional. Isso porque, tradicionalmente, o foco dos estudos sobre homicídios tem se baseado apenas nos comportamentos (seja do agressor ou da vítima), o que gera limitações para explicar o fenômeno, pois apenas descrevê-lo sem considerar a caracterização da configuração em que ele se insere pode resultar numa explicação insuficiente.

A pesquisa pretende sanar essa deficiência mudando o foco da análise para as “estruturas das situações dos homicídios“. O termo refere-se a todo o conjunto de variáveis e as múltiplas inter-relações entre elas, tendo como foco de análise três elementos fundamentais: vítima, agressor e crime. Conforme explica o professor, “A estrutura da situação do homicídio é a configuração de um evento que resulta na violência letal intencional. A situação se configura pelas características das vítimas, dos ofensores e do crime, por isso os homicídios são muito diversos. Podemos ter vítimas com perfis variados, ofensores com perfis variados, e crimes variados”.





ESTRUTURA DOS HOMICÍDIOS

As estruturas das situações dos homicídios, portanto, resultam das múltiplas variáveis e suas combinações que estão presentes nas vítimas e agressores (gênero, idade, raça, status socioeconômico) e no crime (relação entre vítima e ofensor, número de ofensores, tipo de arma e local do homicídio). Estudar os homicídios em Cambé ao longo de trinta anos oferece boa oportunidade para entender essas características das situações de homicídio e suas variações. Uma das hipóteses dos pesquisadores é de que ao longo do tempo os homicídios passaram a ser cometidos por homens mais jovens usando armas de fogo ao invés de facas.





Outra hipótese é que nos anos 90, os crimes eram principalmente ligados a conflitos envolvendo a defesa da honra e da masculinidade, passando a se relacionar no ano 2000 com conflitos de gangues juvenis e, posteriormente, ao tráfico de drogas. “A nossa principal hipótese é que esses conflitos de gangues no início dos anos 2000 foram responsáveis pelo aumento dos homicídios, mas ainda não se sabe o que motivou a queda, que pode estar relacionada com a dinâmica do tráfico de drogas. Talvez com a chegada de certas organizações criminosas, implanta-se uma ideologia do tipo ‘não vamos nos matar, os inimigos são o Estado e a polícia, pobre não mata pobre’”, suspeita o professor.

Além das variáveis sociodemográficas e das características das situações de crime, a análise também vai considerar o recorte entre os tipos de motivação: instrumentais e expressivas. As primeiras dizem respeito às ocorrências nas quais o ofensor racionalmente busca obter vantagens com o crime, como dinheiro ou posição social. Já as expressivas, são ações intempestivas que ocorrem em decorrência de raiva, inveja, ciúmes ou frustração.