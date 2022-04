Projeto de assessoria estatística da UEL auxilia trabalhos científicos

A produção científica na universidade depende, em grande parte dos casos, da análise de dados estatísticos. A profusão de dados disponíveis com a informatização, seja para pesquisadores de Humanas, Biológicas ou Exatas, exige dos pesquisadores que apresentem cada vez mais dados para validar suas hipóteses. Nesse contexto, o projeto de extensão Assessoria Estatística, coordenado pela professora Mariana Urbano, do Departamento de Estatística do CCE (Centro de Ciências Exatas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), auxilia pesquisadores e outras instituições na produção de trabalhos acadêmicos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ele está ativo há 30 anos na universidade e conta com professores do Departamento de Estatística e, também, com estudantes de graduação, de cursos como Arquitetura e Urbanismo do CTU (Centro de Tecnologia e Urbanismo) e Ciências Econômicas. O projeto atua em todas as etapas, do dimensionamento das amostras e validação dos instrumentos de coleta de dados à análise de resultados. São atendidos pesquisadores de todas as áreas.

Continua depois da publicidade





De acordo com Mariana Urbano, a Assessoria Estatística é fundamental para aperfeiçoar os trabalhos científicos, visto que é “muito comum” encontrar erros em trabalhos acadêmicos.







“Muitos artigos científicos, monografias, dissertações e teses que nos chegam precisam de assessoramento. Às vezes, os trabalhos voltam quando submetidos a revistas acadêmicas somente por causa disso”, explicou.





Desde 2019, quando foi renovado, o projeto já auxiliou mais de 100 trabalhos acadêmicos. No entanto, ainda que bastante relevante para a formação profissional e acadêmica, o grupo precisa de mais estudantes envolvidos.



Continua depois da publicidade





“Não termos um curso específico de Estatística e os estudantes envolvidos acabam vindo de áreas diversas, como Engenharia, Arquitetura e Economia”, salientou Mariana.





A importância da assessoria não fica só restrita aos muros da universidade. Assim como nas especializações em Estatística – o Departamento oferece duas especializações, em Estatística com Ênfase em Educação e em Pesquisa Quantitativa –, há muitos interessados que vêm tanto de outras áreas como de fora da academia.







“Temos nutricionistas, por exemplo, que se interessam por estudar estatística para evoluir profissionalmente”, exemplificou Mariana.





Interessados em participar do projeto de extensão podem entrar em contato pelo e-mail do Departamento de Estatística, ou pelo e-mail da professora Mariana. As demandas para o projeto também podem ser enviadas nesses endereços.