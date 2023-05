Projeto de extensão da UEL em saúde bucal completa três décadas em atividade

Uma das lembranças dessa época remete ao automóvel utilizado para o transporte das servidoras – um Fusca. Com o passar dos anos, lembra a servidora, tanto o projeto como o seu meio de transporte foram evoluindo, aumentando a capacidade de atendimento na cidade de Londrina. “Vimos que o projeto nunca sofreu interrupções, sempre teve todas as exigências atendidas, motoristas. Primeiro era um ‘fusquinha’, depois passamos para uma Kombi e, hoje, temos uma van. É uma história muito legal mesmo, merece ser comemorada”, alegra-se.

Ao lado de Lirian e sob o comando do professor Tonani, então diretor da COU, também integravam a equipe as servidoras Ângela de Fátima Saloio Moraes, Jeanne Maria Evagelista Bergamin, Maria Oneide Mota e Vera Lúcia Carneiro de Souza. “Depois ainda chegou a Márcia Maria Ribeiro e tivemos várias técnicas e pessoas importantes”, diz a servidora.

“Esse projeto surgiu justamente da necessidade de realizar a prevenção porque começamos a fazer levantamentos e vimos que Londrina estava descoberta”, lembra. “Na época, a 17ª (Regional de Saúde) começou a cobrar ações da universidade em termos de prevenção. Foi quando o professor Pedro Carlos Ferreira Tonani (in memorian) pediu o concurso para a contratação de cinco profissionais técnicos. Era uma necessidade muito grande porque havia muitas crianças com dentes cariados, precisava dessa ação de prevenção nas escolas”, conta.

As comemorações ficaram para este ano e serão realizadas nesta quinta-feira, dia 1º de junho, em evento que deverá contar com a presença dos pioneiros dessa trajetória. O momento festivo também deverá integrar os membros da administração da UEL, diretores da COU e Bebê Clínica e da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina, principal parceira institucional da iniciativa.

Um dos projetos de extensão mais representativos do papel da UEL (Universidade Estadual de Londrina) como vetor do desenvolvimento social na comunidade está comemorando uma marca importante. Mais antigo e contando com o maior número de estudantes envolvidos, o projeto “Promoção em Saúde Bucal Para Escolares e Comunidades”, da COU (Clínica Odontológica Universitária), completou, em 2022, 30 anos ininterruptos de atendimento a crianças e adolescentes.

Atendimentos





Após a saída do professor Tonani do cargo, as atividades foram comandadas pelo docente do curso de Odontologia da UEL, Wagner José Silva Ursi. Atualmente, o projeto de extensão é coordenado pela professora Maura Sassahara Higashi e conta com a participação de 83 alunos do curso de graduação em Odontologia.





Em destaque pelo expressivo número de participantes, os coordenadores também comemoram o profundo impacto social na comunidade de Londrina, registrando quase 17 mil pessoas atendidas todos os meses.

A maior parte das atividades, conta a coordenadora, é desenvolvida com os estudantes de 27 CMEI (Centros Municipais de Educação Infantil) e 28 escolas da Rede Municipal de Londrina. Além destas unidades, outras onze instituições da cidade que atuam com a Educação Especial e a assistência social também recebem os graduandos da UEL para o trabalho, que envolve, também, os pais ou responsáveis e a equipe pedagógica.





“Então, a nossa população é bem ampliada. Realizamos o projeto de forma periódica durante todo o ano letivo e as atividades acontecem dentro da própria escola”, explica Maura.

Buscando cativar a atenção das crianças, os estudantes da Odontologia apostam em uma fórmula que dá certo e passa pela contação de histórias, apresentações de teatro e música, brincadeiras, jogos e gincanas.





“Os nossos alunos trabalham com livros que são interativos e didáticos. Também trabalhamos com macro modelos e exibição de vídeos. Ao final, a criança sempre vai para a escovação supervisionada, seja coletiva ou individual”, conta.

Ao mesmo tempo, a presença do projeto na comunidade externa da UEL se dá, ainda, por meio da participação dos alunos em eventos promovidos pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e, recentemente, em ações da prefeitura municipal de Rolândia.





“As pessoas têm a ilusão de que uma grande quantidade de pasta de dente vai melhorar, já que tem flúor, mas não é assim. Então, ensinamos as crianças que é preciso colocar um pouquinho de pasta e que o importante é o movimento, é a técnica da escovação. A pasta é importante porque tem o flúor, que faz bem para os dentes, mas não é somente isso (que garante a escovação)”, reforça Higashi.





Em meio ao convívio com a população inserida em múltiplos contextos sociais, a participação nas atividades extensionistas é fundamental também para os estudantes de graduação – afinal, a atividade é capaz de enriquecer e marcar de forma positiva este momento da vida acadêmica, avalia a coordenadora. Neste sentido, ela conclui que os graduandos da UEL acabam desenvolvendo habilidades fundamentais, como a liderança e empatia, além do desenvolverem o compromisso com iniciativas de impacto social.