HU de Londrina recebe novo tomógrafo no valor de R$ 2,4 milhões

O HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) recebeu, na tarde da última sexta-feira (26), o novo tomógrafo, adquirido e destinado ao hospital pela Associação LUHU (Londrina Unida pelo HU), que recebeu doação dos recursos do MPT (Ministério Público do Trabalho) referente a uma multa indenizatória de ação ganha pelo sindicato dos bancários de Londrina e região. O equipamento está avaliado em R$ 2,4 milhões.





Para a instalação do equipamento, o hospital precisou readequar a unidade de Radiologia. Para isso, investiu R$ 608,3 mil, com recursos próprios. O novo tomógrafo vai beneficiar a população atendida pelo SUS em Londrina e na região Norte do Paraná.



A diretora superintendente do HU, Vivian Feijó, destacou a importância da entrega do equipamento para a saúde pública. Ela explicou que o HU já contava com um tomógrafo e, nos últimos 12 meses, realizou quase 26 mil exames de tomografia, com pacientes internados e vindos de ambulatórios. Ressaltou que o

equipamento entregue traz avanços tecnológicos. “Com a entrega do tomógrafo, vamos poder não só qualificar as imagens, mas dar celeridade à realização de exames. É um presente para a saúde de Londrina e Região”, pontuou.





O procurador do Ministério Público do Trabalho, Fábio Fernando Pássari, afirmou que, apesar de o equipamento ter sido adquirido em consequência de uma situação negativa passada por trabalhadores, a possibilidade do valor da multa ter sido repassado para essa ação é algo positivo, que trará um ganho para a saúde da região.