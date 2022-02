Projeto Meu Primeiro Livro oferece oficinas para crianças de 7 a 12 anos em diversos bairros de Londrina

O projeto Meu Primeiro Livro está com inscrições abertas para três oficinas, que abordarão os temas de “Ilustração Infantil”, “Encadernação Manual” e “Literatura Infantil”.

As oficinas são voltadas a crianças de 7 a 12 anos e têm o objetivo de ensiná-las a criar um livro do zero.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da iniciativa ou pelo número de Whatsapp (43) 99972-6650.





Há 15 vagas disponíveis para cada oficina.





As atividades serão promovidas em diferentes regiões de Londrina, terão início na zona norte, que realizará o projeto nos dias 12, 19 e 26 de fevereiro. Para essa ação, as inscrições podem ser feiras até sexta-feira (11).

No sábado (12), a oficina de ilustração infantil será conduzida pela professora Sarah Barbosa, na Vila Cultural Flapt! (R. Lino Sachetin, 498, Conjunto Habitacional Luiz de Sá).





Na segunda atividade, no dia 19, o professor Fabrício Mattos abordará a encadernação manual. Concluindo a sequência, a aula de 26 de fevereiro será ministrada por Jorge Rosa e terá o tema “Literatura Infantil”.





Em março, serão promovidas as oficinas da zona sul, na Vila Cultural Adecom (R. Ivone Freitas Lopes, 236, Conjunto Habitacional Saltinho).





No mês seguinte, as atividades contemplarão as crianças da região central, na Casa da Vila (R. Uruguai, 1656, Vila Brasil).





Durante as ações, cada criança receberá do projeto um kit com todo o material a ser utilizado nos trabalhos, e os participantes poderão levar para casa os livros que produzirem.





O resultado desse projeto será um livro chamado ‘Continhos de Londrina’, feito pelos participantes das oficinas de diversos bairros do município de Londrina.





Após a conclusão das oficinas infantis, o Projeto Meu Primeiro Livro promoverá a publicação de um livro com três contos de autoras londrinenses – Sarah Barbosa, Paola Psibelsky e Isabela Cunha – incluindo as ilustrações criadas pelas crianças durante as atividades.





Serão utilizadas em torno de 45 ilustrações infantis produzidas no âmbito do Projeto Meu Primeiro Livro. Após a publicação, o livro será distribuído nas escolas, bibliotecas e vilas culturais de Londrina.