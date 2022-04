Projeto Retreta nas Praças se apresenta neste domingo na zona leste de Londrina

O projeto Retreta nas Praças vai fazer, no domingo (24), uma apresentação musical aberta ao público na praça Nishinomiya, localizada na avenida Santos Dumont, em frente ao aeroporto de Londrina. A apresentação será das 18h às 19h.

Cerca de 30 integrantes da Banda Marcial da Guarda Mirim, com idade entre 8 e 17 anos, executarão um repertório formado por canções populares de artistas brasileiros e internacionais.

Composto por alunos de escolas públicas de Londrina, o Projeto Banda Marcial da Guarda Mirim de Londrina oferece atividades gratuitas de aprendizagem prática e teórica voltadas aos instrumentos de sopro e percussão. De acordo com a assistente social e coordenadora da iniciativa, Viviane Molina, as oficinas têm como objetivo formar profissionais musicistas e valorizar a importância da música para o desenvolvimento humano “Assim como os demais projetos da Guarda Mirim, a Banda Marcial tem como foco a formação cidadã e crítica dos participantes”, destacou.





Com dois encontros por semana, as oficinas de sopro e percussão ocorrem nos períodos matutino e vespertino. Os interessados em participar do projeto devem comparecer à sede da Guarda Mirim de Londrina (Rua Orestes Medeiros Pullin, 94, Bairro Aeroporto) ou ligar no telefone (43) 3375-0532.





O projeto Retreta nas Praças conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), da Secretaria Especial da Cultura, pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, além de empresas privadas, como Rolemar. Unimed Londrina, Instituto Unimed e apoio cultural da Hemize Projetos.

