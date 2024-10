Projetos inovadores da UTFPR conquistam R$ 1 milhão em investimentos

O Programa de Propriedade Intelectual tem cinco projetos invovadores da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) finalistas ao Mercado (Prime). O programa destina R$ 200 mil para o desenvolvimento de soluções inovadoras e é organizado no âmbito da Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Paraná Faz Ciência 2024.





Os projetos da UTFPR que concorrem ao Prime são: Tecnologia de Silicato de Cálcio Aplicada como Alternativa Ecológica e Sustentável para Substituição do Uso de Gesso na Indústria de Construção Civil, de Antonio Verguetz (Campus Curitiba); Processo de Fabricação de Materiais Porosos Usando Resíduos da Indústria Têxtil como Matéria-Prima, de Fabricio Maestá (Campus Apucarana); AISA: Artificial Intelligence in Sustainable Agriculture, de Messias Magalhães (Campus Cornélio Procópio); Processo de Síntese de Zeólitas, de Murilo Moisés (Campus Apucarana, em parceria com a UEM); e Tetris Modular, de Pedro Henrique Ferreira (Campus Curitiba). Juntos, os projetos somam R$ 1 milhão em investimento.

De acordo com o reitor Everton Lozano, que participou da cerimônia de premiação, realizada durante a abertura da Semana Paraná Faz Ciência 2024, o resultado expressa a identidade da UTFPR como instituição comprometida com a inovação. “A UTFPR é uma instituição vocacionada a se envolver em diferentes iniciativas que possam gerar impactos positivos na sociedade e, sem dúvida, esse é mais um resultado sensacional dos nossos pesquisadores, que exprime esse DNA de inovação e tecnologia”, comenta. Pelo segundo ano consecutivo, a UTFPR é a instituição com mais projetos finalistas.





UEL é contemplada no Prime 2024

Além da UTFPR e UEM, foram contempladas no Prime 2024 as universidades estaduais de Londrina (UEL), do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro), do Oeste do Paraná (Unioeste) e Federal da Fronteira Sul (UFSS). O Prime, promovido pela Seti (Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná), em parceria com a Fundação Araucária e o Sebrae-PR, reconhece projetos com potencial de impacto no mercado. Ao todo, 105 proposta de todo o estado concorrerem ao Prime 2024.





Esta é a quarta edição do Paraná Faz Ciência, maior evento de ciência e tecnologia do Paraná. O evento foi realizado na UEM, de 7 a 11 de outubro, e contou com a participação de 30 instituições paranaenses de ensino e inovação, entre elas a UTFPR. A organização é da Seti e da Fundação Araucária.





