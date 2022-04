Prova para avaliar aprendizado na rede estadual é aplicada em maio

A Seed (Secretaria de Estado da Educação e do Esporte) do Paraná aplica nos dias 4 e 5 de maio a primeira edição da Prova Paraná 2022, aplicada a todos os estudantes da rede estadual de ensino. Será a primeira em formato totalmente presencial desde 2020. O exame, que abrange todas as disciplinas, tem o objetivo de fornecer um diagnóstico sobre o nível de aprendizado dos estudantes de cada série em relação aos conteúdos abordados em sala de aula neste primeiro trimestre. Outras duas provas acontecerão em 2022 para avaliar os dois outros trimestres letivos.

As avaliações serão aplicadas em cada escola, com duração de 2h30 por dia, durante o horário de aula. Os resultados auxiliam os professores e as equipes gestora e pedagógica dos colégios a aprimorar suas ações pedagógicas e estratégias de ensino-aprendizagem.

O diretor de Educação da Seed, Roni Miranda, explica que a Prova Paraná não é uma avaliação desempenho, mas uma avaliação diagnóstica. "É para entender como está a turma, o estudante e quais serão os meus passos futuros”, diz. “É um raio-x para a gente tomar as próximas medidas, entender quais conteúdos precisam ser revistos, quais habilidades devem ser aprofundadas com os estudantes e de quais delas eles já se apropriaram.”







DIVISÃO DOS CADERNOS – No primeiro dia de prova, os estudantes responderão questões das áreas de Linguagens e de Ciências Humanas. Já no segundo dia, o conteúdo será referente às áreas de Matemática e Ciências da Natureza. A divisão é a mesma para todos os estudantes da modalidade regular, desde o ensino fundamental II (6º a 9º ano) até o ensino médio (1ª a 3ª série).





Para estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos) a divisão dos conteúdos varia de acordo com o semestre sendo cursado pelo estudante. As escolas também fornecerão provas adaptadas às necessidades dos estudantes da Educação Especial.