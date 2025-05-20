Prova Paraná terá participação de 1,1 milhão de alunos no estado

A Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação) promove nesta quarta e quinta-feira (21 e 22) a primeira edição de 2025 da Prova Paraná. A avaliação é destinada a turmas do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental I, do 6º ao 9º anos do Fundamental II e do 1º ao 3º anos do Ensino Médio da rede estadual de ensino e das redes dos 397 municípios que aderiram ao programa criado pelo Governo do Estado. No total são mais de 1,1 milhão de estudantes participantes.





A Prova Paraná integra o Saep (Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná) e tem como principal objetivo diagnosticar a aprendizagem dos estudantes das redes públicas do Estado. Os resultados servem para orientar professores, equipes gestoras, a secretaria estadual da Educação e as secretarias municipais da Educação na definição de estratégias pedagógicas que promovam avanços no processo de ensino e aprendizagem, com base nos direitos estabelecidos nos documentos curriculares do Estado.





Os estudantes da Educação Especial também têm participação garantida na avaliação, com a oferta de condições diferenciadas, como provas ampliadas e superampliadas, em Braile, com vídeos em Libras, entre outras adaptações, de forma a garantir a acessibilidade e a inclusão.

A Seed-PR também oferece materiais de apoio à preparação dos estudantes, como guias pedagógicos e matrizes de descritores, disponíveis na página do programa.





“A Prova Paraná é mais um instrumento que veio para garantir a qualidade do ensino público do Paraná”, avalia o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. “A partir dela conseguimos diagnosticar, corrigir e aprimorar ainda mais as estratégias pedagógicas da rede pública de ensino”.

DOIS CADERNOS





As avaliações serão aplicadas no formato impresso, divididas em dois cadernos – um para cada dia de prova. No Caderno 1 serão avaliados os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. Já o Caderno 2 avaliará os componentes específicos de cada fase de ensino: para o Fundamental serão Ciências, Geografia, História e Língua Inglesa; para o Médio, Filosofia, Biologia, Física, Química, Sociologia, Educação Financeira, Pensamento Computacional, entre outros, com variações conforme os Itinerários Formativos.

A exceção será para as provas das turmas do 2º ano do Ensino Fundamental, que serão divididas em Língua Portuguesa, no Caderno 1, e Matemática, no Caderno 2.





APLICATIVO CORRIGE





A Seed-PR desenvolveu o aplicativo “Corrige” para auxiliar na correção dos gabaritos da Prova Paraná. Disponível para celulares com o sistema operacional Android, o aplicativo está disponível, na rede estadual, para diretores, diretores auxiliares, pedagogos, secretários e docentes. Já nas redes municipais, têm acesso ao “Corrige” os usuários cadastrados pelas SME.



