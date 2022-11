Provas do Enem iniciam neste domingo; UEL oferta 559 vagas via Sisu

Milhares de alunos interessados em estudar na UEL realizam neste domingo (13) o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A Universidade oferta para o ano que vem 559 vagas em 47 cursos de graduação via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do exame para classificar os candidatos.





As inscrições para o Sisu 2023 são gratuitas e poderão ser feitas entre 14 e 17 de fevereiro de 2023, pelo site do sistema. Podem se inscrever estudantes que fizeram o Enem 2022 e tenham obtido nota maior do que zero na prova de redação. O resultado sai no dia 20 de fevereiro e os convocados poderão fazer a matrícula de 23 a 28 de fevereiro de 2023.





Veja a lista completa de vagas disponíveis e mais informações sobre o ingresso na UEL pelo Sisu no site da Cops.