Quais são as dificuldades e os benefícios enfrentados por alunos que estudam na modalidade EaD?

O aluno de Londrina Jorge Luis, 35 anos, cursa Licenciatura em História EaD na Universidade Positivo e também admite dificuldades em criar uma rotina de estudos. "Fui mais comprometido com a faculdade, mas ter que conciliar com dois trabalhos e a paternidade, vem sendo um desafio bem grande."

Moradora de Ibiporã, a estudante de EaD Roberta Pereira, 20 anos, cursa Administração na faculdade Anhanguera - polo Londrina. Com 1 ano e 7 meses de experiência, ela conta que uma de suas maiores dificuldades é conciliar a rotina de trabalho, cursos e criar uma rotina fixa de estudo. "Eu estudo nos momentos vagos, no fim de semana, feriados e até mesmo durante o meu período de trabalho", revela.

Conforme o Censo da Educação Superior do MEC (Ministério da Educação) de 2023, estima-se que entre 2018 e 2022, a oferta de cursos nesta modalidade cresceu 189%, passando de 3.177 para 9.186. O ensino superior a distância também ultrapassou a marca histórica de 3 milhões de novos estudantes em 2022, enquanto o número de ingressantes em cursos presenciais foi de apenas 1,6 milhão.

O EaD (Educação a Distância) tem se consolidado como uma alternativa viável e flexível para a educação superior no Brasil, atraindo cada vez mais alunos a se matricularem em universidades que ofertam os cursos de forma online. Em comemoração ao Dia do Estudante, celebrado no dia 11 de agosto, o Portal Bonde conversou com alunos de Londrina e Ibiporã, no Norte do Paraná, para entender quais são os desafios e os benefícios enfrentados por eles no ensino a distância.

- Jorge Luis com seu filho Luis Miguel de 5 meses/ foto: Arquivo Pessoal

Roberta ainda cita como outro desafio a realização de atividades, trabalhos e provas, pois, para ela, o prazo estipulado de entregas de atividades e a ansiedade não são favoráveis. ''Devido à quantidade de aulas e atividades, normalmente acabo postergando os trabalhos para o prazo final. E, praticamente, não tenho tempo para acompanhar as aulas da maneira que deveria, sem falar na ansiedade de nem sempre conseguir terminar no prazo", conta a estudante.





O excesso de atividades é uma adversidade encontrada também por Jorge no EaD. "Dependendo da disciplina, temos atividades com quatro questões, mas, existem matérias que exigem trabalhos [acadêmicos] e outras que exigem elaboração de um plano de aula e as provas."

INTERAÇÃO VIA GRUPOS DE WHATSAPP





Roberta faz parte de um grupo de WhatsApp com colegas de diferentes cidades e conta que esses grupos não apenas facilitam a troca de informações e dicas, mas também criam uma sensação de comunidade. A colaboração entre os membros ajuda a superar as barreiras impostas pela distância e falta de interação presencial, incentivando o intercâmbio de conhecimento. "Conheço pessoas de outras cidades que também estudam no modo EaD. Fazemos cursos diferentes, mas mantemos contato por aplicativo de mensagens e ajudamos uns aos outros conforme a especialidade de cada um."







Luis conta que a diversidade de culturas e estados de origem dos estudantes auxilia na troca de conhecimentos através do aplicativo de mensagens. "No grupo da faculdade, tem alunos de nove estados diferentes, uma boa diversidade de cultura que auxilia na permuta de informações."

SUPORTE DOS PROFESSORES





A ausência de suporte pedagógico e a limitada interação direta com professores e tutores são outros desafios citados por Roberta. Essa falta de apoio constante pode levar a um sentimento de isolamento e à dificuldade em manter o ritmo acadêmico.





Ela conta que os professores demoram para auxiliar na solução de dúvidas e que os estudantes não têm acesso direto aos tutores. "Preciso enviar um e-mail pedindo ajuda e leva cerca de três dias para receber uma resposta", relata.

Por outro lado, Jorge diz que sempre teve suporte e fácil acesso aos professores de sua faculdade. "Os tutores sempre são solícitos com minhas dúvidas e minhas dificuldades.''





Se o EaD oferece flexibilidade e conveniência, a ausência de suporte contínuo e eficiente é um obstáculo significativo. Melhorar a interação pedagógica e reduzir o tempo de resposta para dúvidas são passos cruciais para aprimorar a experiência dos alunos, proporcionando uma educação mais equilibrada e acessível para todos.





DIPLOMA DO EAD É O MESMO QUE O PRESENCIAL?





De acordo com o professor Guilherme Carvalho, coordenador do curso de jornalismo na Uninter (Centro Universítário Internacional - Curitiba–PR), o diploma do EaD tem o mesmo peso e validade que outro concedido para um aluno na modalidade presencial. Entretanto, ele alerta para a importância de verificar se a instituição de ensino escolhida seja bem avaliada e reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação), ofertando, assim um curso de boa qualidade.





Apesar da lógica de ensino e rotina de estudo ser diferente da modalidade presencial, o ensino a distância permite ao aluno escolher um horário flexível de estudo, porém, o estudante precisa ser disciplinado e ter autonomia. ''É preciso acessar o material, assistir às aulas ao vivo e gravadas, fazer as atividades propostas no curso. Então, esse esforço de autonomia é muito mais presente num aluno a distância. Ele só vai aprender se ele se dispor a aprender'', destaca.





O professor ressalta também que há diferentes realidades e perfis de alunos que acabam optando pela modalidade EaD, por diferentes fatores, como falta de tempo por conta do trabalho, falta de universidades em cidades pequenas ou obrigações familiares, como cuidar de filhos pequenos.





Uma questão favorável que atrai muitos alunos para a modalidade EaD é o preço mais baixo das mensalidades. ''O custo final por aluno acaba sendo mais em conta e isso favorece que pessoas que jamais poderiam cursar um ensino superior presencial. Com essa facilidade, essas pessoas podem frequentar uma universidade e obter o seu diploma.''





CONFIRA DICAS DO PROFESSOR GUILHERME PARA ALUNOS QUE ESTUDAM NA MODALIDADE EAD





- Importante ter disposição, organização e principalmente disciplina, pois as matérias e as provas exigem um esforço de aprendizado maior para consequentemente ser aprovado nas matérias.





- Separar no mínimo duas horas por dia (escolher o melhor horário) para ler livros, materiais didáticos da disciplina, assistir às aulas e, eventualmente, nos fins de semana, separar um tempo para revisar o material das atividades avaliativas desenvolvidas. É importante manter essa rotina para um melhor aproveitamento de estudo.





- Buscar um lugar silencioso, desligar a TV, evitar o celular e as redes sociais, e deixar avisados os familiares dos horários específicos de estudos para obter uma boa concentração.





DESDE QUANDO É COMEMORADO O DIA DO ESTUDANTE?





O Dia do Estudante é comemorado desde o ano de 1927, quando o advogado Celso Grand Ley propôs a elaboração da data, num evento que celebrava os 100 anos dos cursos de Direito. No ano de 1937, a mesma data foi escolhida pela UNE (União Nacional de Estudantes), instituição que protege os direitos e os deveres dos alunos.





Já a origem da data surgiu em 1827, quando Dom Pedro I, que na época era imperador do Brasil, inaugurou em 11 de agosto de 1827 os dois primeiros cursos de ensino superior do país, nas áreas de Ciências Sociais e Ciências Jurídicas.





*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg e Fernanda Circhia





