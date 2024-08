Conheça três papais divididos entre o amor pelos filhos gêmeos e a paixão pelo futebol

- Beatriz, Odimar e Bianca/Arquivo pessoal



O pedreiro e são-paulino José Pereira Barbosa, pai das gêmeas Heloá Gabriely Gonçalves e Kyara Eduarda Gonçalves, ambas de 8 anos, é também pai de outros dois rapazes. Em sua residência, apenas ele e o seu filho mais velho torcem para o São Paulo - mulher, filhas e seu outro filho não torcem para o mesmo time. Em dias de jogos, apenas ele acompanha o Tricolor pela televisão. ''Por serem muito novas, as minhas filhas não entendem muito bem sobre o futebol e não torcem para nenhum time. Já eu, sou são-paulino 'roxo''', diz.

Publicidade



- José e filhos na primeira foto. Heloá e Kyara na segunda foto/Arquivo Pessoal



O palmeirense Angelo de Souza dos Santos, que trabalha na área de manutenção predial, é pai de Nathalia e Thalita de Souza dos Santos, ambas de 11 anos, que, juntamente com seu filho mais velho, são torcedores do Palmeiras. Sua mulher, entretanto, não tem torcida declarada.

Santos, também autodeclarado "palmeirense roxo", recorda como começou a paixão pelo Alviverde. ''Na infância, meu irmão era corintiano; outro são-paulino. Eu quis ser rival de todos e me tornei palmeirense, ficamos todos os rivais um do outro. Primeiro nasceu meu filho, depois vieram minhas filhas, todos se inspiraram em mim. Todos palmeirenses de coração'', ressalta. Publicidade

O pai das gêmeas conta também que levou seus três filhos para assistir ao jogo do Palmeiras no Estádio Café em Londrina, quando o time do coração deles fez 1x0, com o gol de Gabriel Jesus. ''Foi uma emoção muito grande, elas pequenas, meu filho pequeno também. E aqui em casa é assim, todos se reúnem e assistem aos jogos, menos minha esposa, comemoramos bastante e até já fomos à avenida Higienópolis comemorar alguns títulos'', finaliza.



- Na primeira foto estão: Thalita, Nathalia e Angelo. Na segunda foto estão a família reunida do Angelo/Arquivo Pessoal





PATERNIDADE

Publicidade