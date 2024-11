Quase 5.000 estudantes foram eliminados no 1º dia do Enem; veja erros e relembre regras

Balanço divulgado pelo Inep, que organiza o Enem, aponta que 4.999 candidatos foram eliminados no primeiro dia de provas de 2024, no último domingo (3), por falhas em procedimentos.

Deixar o local de prova com o caderno de questões antes dos 30 minutos finais da aplicação, portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido, utilizar impressos e não atender orientações dos fiscais são exemplos de erros cometidos pelos participantes.

O balanço da instituição também apontou 689 "problemas logísticos", entre eles emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica e problemas com abastecimento de água –casos que podem justificar pedidos de reaplicação da prova.

O segundo dia de provas ocorrerá no domingo (10). Serão aplicadas 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e 45 questões de matemática e suas tecnologias. A prova será das 13h30 às 18h30 (19h30 para participantes com tempo adicional e 20h30 para aqueles que farão a videoprova em libras).

Veja exemplos de condutas que levaram à eliminação e relembre as regras para não se dar mal no domingo:

- Deixar o local de prova portando o caderno de questões antes dos 30 minutos finais da aplicação

- Portar equipamento eletrônico

- Ausentar-se antes do horário permitido (15h30)

- Utilizar impressos Não atender orientações dos fiscais

O que pode levar nos dias das provas?

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente; Documento de identificação válido (físico ou digital); Cartão de confirmação de inscrição; Declaração de comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame); Alimentos leves, como sanduíches naturais, chocolates, barrinhas de cereais etc. Para beber, água é mais recomendada.

O que é proibido?

Será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas:

- Declaração de comparecimento impressa;

- Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

- Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos;

- Livros, manuais, impressos e anotações; Protetor auricular; Relógio de qualquer tipo;

- Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar;

- Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;

- Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

- Bebidas alcoólicas; Drogas ilícitas ou cigarros e outros derivados do tabaco;

- Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

