Residências da Saúde na UEL abrem inscrições em 1º de setembro com oferta de 147 vagas

Os Programas de Residência em Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia (Análises Clínicas e de Farmácia Hospitalar e Clínica), Odontologia (Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial), Multiprofissional em Saúde da Família e Multiprofissional em Saúde da Mulher pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) estarão com as inscrições abertas das 8 horas do dia 1º. de setembro às 23 horas do dia 10 de outubro. Ao todo serão ofertadas 147 vagas.

Continua depois da publicidade





As inscrições poderão ser feitas somente pela Internet, no endereço eletrônico respectivo de cada Residência. Confira:





Fisioterapia.

Continua depois da publicidade





Enfermagem.

Continua depois da publicidade





Farmácia.





Multiprofissional.

Continua depois da publicidade





Odontologia.

Continua depois da publicidade





Inscrição – O preço público de inscrição é, em todos os casos, de 323 reais e o boleto deve ser pago no máximo até o dia 11 de outubro, nos termos dos editais. A lista de inscritos será divulgada no dia 22 de outubro, às 16 horas (Fisioterapia e Farmácia) ou 17 horas (Enfermagem, Odontologia e Multiprofissionais).





De acordo com a maioria dos editais, as Residências configuram-se treinamento em serviço e são desenvolvidas em 60 horas semanais. Com exceção da Residência em Odontologia (3 anos), todas as outras duram 2 anos. O número de vagas e especialidades é o seguinte: Fisioterapia (16 vagas e 5 especialidades), Enfermagem (26 vagas e 6 especialidades), Farmácia (10 vagas, 2 especialidades), Odontologia (2 vagas), Saúde da Família (2 vagas para profissionais de Enfermagem, 2 para profissionais de Odontologia, e 1 vaga para cada em Educação Física, Farmácia, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição e Serviço Social) e Saúde da Mulher (2 vagas para cada em Educação Física, Farmácia, Nutrição e Psicologia).

Continua depois da publicidade





Processos de seleção - No caso das Residências em Fisioterapia, Enfermagem e Farmácia, a primeira fase prevê uma prova objetiva, que será no dia 7 de novembro. O ensalamento será informado por edital, de cada área, no dia 29 de outubro, às 16 horas. Na Residência em Odontologia, a prova será dia 7 de dezembro. Os Programas Multiprofissionais não farão prova, e a seleção em Saúde da Mulher será totalmente remota.

Continua depois da publicidade





Conforme o edital, a Residência em Fisioterapia prevê realização de prova objetiva (peso 4), prova de habilidades práticas (4) e análise de currículo (2). Em Enfermagem, prova objetiva (5), análise de currículo (2,5) e entrevista (2,5). Em Farmácia, prova objetiva (6), currículo (3) e entrevista (1). Em Odontologia, currículo (4) e prova específica (6). Em Saúde da Família, currículo (6) e memorial + entrevista (4), ambos classificatórios. Em Saúde da Mulher, prova objetiva, prova dissertativa, entrevista on line e análise de currículo.





As convocações para a segunda fase variam conforme o Programa. No caso de Fisioterapia, Farmácia, Enfermagem e Saúde da Família, ela será feita, sempre por edital específico de cada uma, no dia 19 de novembro, às 17 horas. Em Odontologia, dia 26 de novembro, às 17 horas.

Continua depois da publicidade





A segunda fase das Residências em Fisioterapia (Habilidades, classificatória) e Enfermagem (classificatória, via Google Meet) será de 30 de novembro a 3 de dezembro, conforme a especialidade. Em Farmácia, as entrevistas on line ocorrerão nos dias 1º (Farmácia Hospitalar e Clínica) e 2 de dezembro (Análises Clínicas).

Continua depois da publicidade





Matrícula - Em todas as Residências, no dia 20 de dezembro de 2021, até as 17h, será divulgada a classificação geral final da seleção e a 1ª convocação dos candidatos aprovados para a matrícula via WEB, conforme número de vagas. Poderá haver outras convocações. O resultado poderá ser obtido através da Internet, no endereço de cada Programa.





A matrícula nos seis Programas deverá ser feita via Internet, de 4 a 10 de fevereiro de 2022, por meio do endereço eletrônico – Portal dos Estudantes de Pós-graduação. Os residentes oficialmente matriculados iniciarão seus programas no dia 1º de março de 2022.

Continua depois da publicidade

Atenção ao edital - É importante que os candidatos leiam atentamente o edital referente ao seu processo de seleção no site da PROPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) (acesse aqui). São os editais 2021 de número 23 (Enfermagem), 24 (Farmácia), 25 (Fisioterapia), 26 (Odontologia), 27 (Saúde da Família) e 28 (Saúde da Mulher). Os editais trazem descrição detalhada da documentação exigida em cada etapa, modelo de currículo documentado, forma de envio, requisitos para os candidatos, protocolos de segurança sanitária nas provas presenciais, procedimentos de inscrição e matrícula, além de anexos com formulários e modelos, e um quadro com o cronograma completo. No caso da Residência em Saúde da Mulher, cujo processo de seleção será totalmente on line, há também orientações para acesso e preenchimento de formulários.