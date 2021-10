Restaurante Universitário da UEL tem cardápio especial para comemorar o Dia do Servidor

Com divulgação de cardápio especial, o RU (Restaurante Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) deu início nesta segunda-feira (25) à semana que comemora o Dia do Servidor Público (28 de outubro).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

O cardápio especial também integra as comemorações dos 50 anos de reconhecimento da UEL pelo Ministério da Educação, completados no último dia 7.





Vale lembrar que, devido às recomendações sanitárias, a equipe do RU trabalha com sistema de entrega de refeição embalada (marmitex), somente no horário do almoço, das 11 às 13 horas. Servidores e residentes devem solicitar a refeição no dia anterior, diretamente pelo site do Restaurante (acesse aqui).

Continua depois da publicidade





O cardápio especial traz, ao longo de toda a semana, os pratos mais aprovados pela comunidade universitária como frango assado, frango xadrez, feijoada e bife à parmegiana. O Restaurante sempre traz também opções vegetarianas.





Na quinta-feira, Dia do Servidor, a refeição virá acompanhada com sobremesa aprovadíssima, bolo no pote. Lembrando que as refeições não estão sendo servidas no local, o setor está aberto no período do almoço somente para entrega das refeições.





Confira o Cardápio da semana.