Resultado da lista de espera do Prouni é divulgado

Estudantes inscritos na lista de espera para o Prouni (Programa Universidade para Todos) devem estar atentos. A partir de quinta-feira (7) os resultados estão disponíveis. Agora, os pré-selecionados no processo seletivo das vagas para o primeiro semestre do programa devem comparecer às instituições de ensino para confirmar as informações prestadas no ato da inscrição.

Entre os dias 8 e 13 de abril, quem conseguiu a bolsa de estudos deve apresentar a documentação de comprovação das informações. Puderam participar da lista de espera os candidatos que fizeram a inscrição no Prouni e não foram convocados em nenhuma das duas chamadas regulares do programa.

A edição do primeiro semestre deste ano teve o recorde de oportunidades: 273.001 bolsas de estudos, sendo 181.036 e 91.965 parciais. Outra novidade foi a aceitação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e 2021. Foram aceitas as inscrições de quem teve média mínima de 450 pontos nas cinco provas do Enem dos dois anos anteriores e pontuação acima de zero na redação do exame. Anteriormente, os estudantes só podiam se inscrever com a última edição do exame.