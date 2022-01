Resultados do Enem 2021 serão divulgados em fevereiro

Os resultados finais do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 serão divulgados no dia 11 de fevereiro, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). divulgará Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

O candidato poderá conferir seu desempenho no exame através da página do participante.



Treineiros





As notas dos “treineiros” – estudantes que fizeram as provas apenas para testar o nível de conhecimentos – serão publicadas 60 dias após a divulgação dos resultados do exame.





A prova







O Enem 2021 foi aplicado pelo Inep nos dias 21 e 28 de novembro de 2021. Porém, por conta de imprevistos, houve a reaplicação do exame, que ocorreu nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022 e foi direcionada aos participantes que tiveram problemas logísticos no dia da aplicação regular do exame e para aqueles que apresentaram sintomas ou diagnóstico de doenças infectocontagiosas na véspera ou no dia da prova, conforme previsto em edital.

Nas mesmas datas, também foram aplicadas as provas para os participantes isentos da taxa de inscrição que faltaram ao Enem 2020 e que tiveram uma nova oportunidade de realizar a prova na edição de 2021, e para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL).



Como os candidatos podem utilizar suas notas





Com as notas do Enem, os participantes podem buscar acesso aos programas do MEC (Ministério da Educação), como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o ProUni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).



