Saiba os conteúdos que devem cair na segunda fase do vestibular da UEL

A segunda fase do vestibular da UEL será realizada nos dias 2, 3 e 4 de abril. Após duas edições em fase única, o concurso volta ao seu formato tradicional com expectativas por parte dos candidatos. Com uma série de avaliações, a seleção dos aprovados pode ser considerada uma das mais completas e exigentes do país.

A fim de contribuir com os vestibulandos selecionados na primeira etapa do processo, o pré-vestibular Fleming Medicina levantou os conteúdos mais reincidentes das provas que ocorrem no domingo, (2), de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Literatura e Redação - que antecedem questões de discursivas específicas e habilidades específicas, a serem realizadas segunda e terça-feira, respectivamente. Confira abaixo as recomendações:



Língua Portuguesa





A prova tem utilizado obras literárias nos textos que servem de base para as questões. O vestibulando deve atentar-se às diferenças nas linguagens empregadas pelos mais variados autores, pois podem aparecer opostos linguísticos como Fernando Pessoa, Moacyr Scliar e Carolina Maria de Jesus. De acordo com a professora Eliane Haj, os estudantes precisam prestar atenção de que não há erros nos usos de representativos de variantes social (diástrática), regional (diatópica), histórica (diacrônica), profissional ou técnica, situacional ou de ocasião (diacrônica), estilístico pragmática, da intencionalidade discursiva ou de gêneros (diamésica). “São apenas usos de linguagem que deveriam, inclusive, garantir o mesmo prestígio social, desde que não produzam ruídos de comunicação”, pontua.

Os conteúdos gramaticais mais cobrados são:





Os conteúdos gramaticais mais cobrados são:

Morfossintaxe do período simples;
Sintaxe do período composto
Sintaxe da norma culta;
Pontuação;
Rescritura de períodos.

Dica final: "A coesão também é frequentemente cobrada com o emprego de pronomes. Volte ao texto no início do período e, se preciso, até no período anterior. Não confira apenas o que a proposição ordena e marque apenas se o elemento apontado estiver escrito no texto", afirma Eliane.



Língua Estrangeira – Espanhol





De acordo com o professor Kainan Porto Alegre, a prova de Língua Espanhola deverá abordar: - Função social e efeito produzido pelos diferentes gêneros discursivos, como, por exemplo, quadrinhos, charges, campanhas publicitárias e governamentais, textos jornalísticos, fábulas, etc; - Valores e usos de verbos no modo imperativo (afirmativo e negativo); - Compreensão e interpretação textual; - Tema central de um texto; - Valores contextuais apresentados em um texto; - Relações e contradições dentro de um texto; - Compreensão de vocabulário básico em língua espanhola (sinônimos, antônimos, traduções e reescritas); - Usos e valores do artículo neutro; - Usos, valores e referenciação dos pronombres complementos em espanhol; - Usos e valores de contrações e combinações em língua espanhola; - Relações semânticas de conteúdos verbais.

Língua Estrangeira - Inglês







“A prova de Língua Inglesa da UEL é basicamente composta por interpretação textual. Sobre pontos gramaticais específicos, aparece eventualmente a Relação Pronominal, mas diretamente relacionada à interpretação textual. Portanto, mesmo sem serem cobrados explicitamente, é preciso entender a relação de pronomes para conseguir resolver as questões e entender o texto de maneira certa”, diz a professora Carina Falcão.



Literatura





“Tradicionalmente são apresentadas questões restritas às obras indicadas para leitura. Conhecê-las, portanto, é fundamental. Ler os 10 livros e conhecer o contexto de produção é o ponto de partida para se dar bem na prova”, afirma a professora Alessandra Antunes. Metade das obras integra as escolas literárias abordadas ao longo do Ensino Médio e a outra metade é composta de publicações contemporâneas. Então, para o primeiro grupo, o candidato deve perceber que, além do conteúdo em si, é necessário retomar as principais características do movimento em que tais obras estão inseridas. - Cartas chilenas - Tomás Antônio Gonzaga → Arcadismo - O seminarista - Bemardo Guimarães → Romantismo - Melhores poemas - Femando Pessoa → Modernismo em Portugal - O rei da vela - Oswald de Andrade → 1ª Fase do Modernismo - Contos novos - Mário de Andrade → 1ª Fase do Modernismo Segundo grupo: - Quarto de despejo - Carolina Maria de Jesus (1960) - Chove sobre minha infância - Miguel Sanches Neto (2000) - Niketche - Paulina Chiziane (romance moçambicano - 2001) - Histórias que os jornais não contam - Moacyr Scliar (2009) - Torto arado - ltamar Vieira Junior (2019) Dessas “Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus, é há tempo abordada com alguma frequência nas escolas e em vestibulares. “Torto Arado”, de Itamar Vieira Júnior, é pouco explorada em outras listas de vestibulares. Já “Chove sobre minha infância”, de Miguel Sanches Neto, é novidade em listas obrigatórias de grandes universidades. Vale, assim, uma leitura com atenção redobrada, já que são mais restritos os materiais complementares, que tanto auxiliam nos estudos. “Às vésperas da prova, o candidato deve retomar seus apontamentos de leitura. No caso de contos e romances, atenção à sequência de eventos e às personagens. São comuns questionamentos sobre enredo. Já para os poemas, vale rever as formas envolvidas. Para as crônicas de Scliar, além das características próprias ao gênero textual, parece uma boa pedida (re)ler uma delas com cuidado à mensagem transmitida”, pontua Alessandra.



Redação





“O vestibular da UEL volta esse ano a ter um formato de duas a quatro propostas de redação, em que o aluno precisa fazer todas, o que exige atenção pois elas são de gêneros variados. Apesar de os critérios gerais serem colocados no edital (como coesão e questões gramaticais), o aspecto específico de cada gênero também é levado em consideração. É muito importante que o aluno saiba as estruturas e características de textos como resumo, análise de charge e textos argumentativos, como dissertação e de opinião. A principal dica é uma leitura atenta do enunciado para que o aluno consiga identificar a característica do texto que ele está escrevendo — se é informativo, expositivo, argumentativo. Junto a isso, o aluno poderá cumprir os comandos do enunciado, porque eles são critérios de correção específica. Vale a pena, nesta reta final, ler as propostas de anos anteriores”, aconselha André Vieira, professor de Redação.





